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152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день

152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день - РИА Новости Крым, 01.08.2026

152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день

За день силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также другими регионами страны, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.08.2026

2026-08-01T20:30

2026-08-01T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также другими регионами страны, сообщили в Минобороны.В частности, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. С вечера пятницы до утра субботы над страной сбили 274 вражеских БПЛА.Также в ночь на субботу в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, крым, новости крыма, срочные новости крыма, министерство обороны рф