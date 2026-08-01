https://crimea.ria.ru/20260801/152-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-za-den-1158170769.html
152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день - РИА Новости Крым, 01.08.2026
152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
За день силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также другими регионами страны, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T20:30
2026-08-01T20:30
2026-08-01T20:31
новости сво
пво
крым
новости крыма
срочные новости крыма
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_0:0:1282:722_1920x0_80_0_0_9a17f64beb1a31ba915b1e24c7120525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также другими регионами страны, сообщили в Минобороны.В частности, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. С вечера пятницы до утра субботы над страной сбили 274 вражеских БПЛА.Также в ночь на субботу в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_95:0:1082:740_1920x0_80_0_0_d34e8c62274799cc923b7cc381965efb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, крым, новости крыма, срочные новости крыма, министерство обороны рф
152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
20:30 01.08.2026 (обновлено: 20:31 01.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также другими регионами страны, сообщили в Минобороны.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.
В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. С вечера пятницы до утра субботы над страной сбили
274 вражеских БПЛА.
Также в ночь на субботу в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о сбитых дронах
над Фиолентом и Северной стороной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.