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152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день - РИА Новости Крым, 01.08.2026
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152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день - РИА Новости Крым, 01.08.2026
152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день
За день силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также другими регионами страны, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также другими регионами страны, сообщили в Минобороны.В частности, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. С вечера пятницы до утра субботы над страной сбили 274 вражеских БПЛА.Также в ночь на субботу в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, пво, крым, новости крыма, срочные новости крыма, министерство обороны рф
152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день

152 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за день

20:30 01.08.2026 (обновлено: 20:31 01.08.2026)
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также другими регионами страны, сообщили в Минобороны.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.
В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России. С вечера пятницы до утра субботы над страной сбили 274 вражеских БПЛА.
Также в ночь на субботу в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о сбитых дронах над Фиолентом и Северной стороной.
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