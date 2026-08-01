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13 домов повреждены на Кубани после атаки ВСУ – есть пострадавший
13 домов повреждены на Кубани после атаки ВСУ – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 01.08.2026
13 домов повреждены на Кубани после атаки ВСУ – есть пострадавший
Приморск-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся атаке дронов. Обломки БПЛА повредили жилые дома по 13 адресам, один человек получил ранение. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.08.2026
2026-08-01T11:56
2026-08-01T11:56
2026-08-01T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Приморск-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся атаке дронов. Обломки БПЛА повредили жилые дома по 13 адресам, один человек получил ранение. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.Из-за падения обломков различные повреждения получили два многоквартирных и 11 частных домов. В муниципалитете сейчас работают оценочные комиссии, оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новые попытки атак на Крым и другие регионы России, уничтожив 274 беспилотника.В Севастополе при атаке ВСУ погибла женщина, ранены два человека, сгорели жилые дома и автомобили. В ночь на субботу в регионе трижды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что над городом сбили 20 БПЛА. Они были начинены поражающими элементами и взрывчаткой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и морями отработала ПВОВСУ атаковали автобус с работниками железорудного комбината - есть жертвыНовости Крыма: что произошло на полуострове ночью
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
13 домов повреждены на Кубани после атаки ВСУ – есть пострадавший
На Кубани обломки дронов повредили 13 жилых домов – ранен один человек