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Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизмену
Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизмену
Верховный Суд Крыма приговорил 56-летнюю жительницу Бахчисарайского района к 15 годам лишения свободы за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:33
2026-07-31T12:33
2026-07-31T12:33
госизмена
приговор
верховный суд крыма
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Верховный Суд Крыма приговорил 56-летнюю жительницу Бахчисарайского района к 15 годам лишения свободы за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. "Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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госизмена, приговор, верховный суд крыма, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, закон и право
Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизмену
Жительницу Бахчисарайского района Крыма приговорили к 15 годам за финансирование ВСУ