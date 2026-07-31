https://crimea.ria.ru/20260731/zhitelnitsu-bakhchisarayskogo-rayona-prigovorili-k-15-godam-za-gosizmenu-1158138562.html

Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизмену

Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизмену

Верховный Суд Крыма приговорил 56-летнюю жительницу Бахчисарайского района к 15 годам лишения свободы за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T12:33

2026-07-31T12:33

2026-07-31T12:33

госизмена

приговор

верховный суд крыма

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Верховный Суд Крыма приговорил 56-летнюю жительницу Бахчисарайского района к 15 годам лишения свободы за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. "Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, приговор, верховный суд крыма, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, закон и право