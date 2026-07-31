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Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУ
Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУ
Владимир Зеленский запутался в своих заявлениях о потерях ВСУ, занизив их до 50 тысяч солдат. Странную цифру, отличающуюся даже от его собственных прежних... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T15:40
2026-07-31T15:40
владимир зеленский
украина
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский запутался в своих заявлениях о потерях ВСУ, занизив их до 50 тысяч солдат. Странную цифру, отличающуюся даже от его собственных прежних заявлений, глава киевского режима назвал в интервью американскому телеканалу Fox News.При этом в феврале Зеленский называл цифру в 55 тысяч погибших кадровых и мобилизованных военных, по традиции сильно занизив потери ВСУ.Реальные потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных, сообщал ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской. Российская сторона также сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях ВСУ, записывают убитых солдат в пропавшие без вести, чтобы скрыть реальные потери личного состава.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще 10 тысяч боевиков – что происходит в зоне СВОРоссийские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиКогда закончится СВО – прогноз эксперта
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владимир зеленский, украина, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУ

Зеленский запутался в потерях украинской армии в зоне СВО

15:40 31.07.2026
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский запутался в своих заявлениях о потерях ВСУ, занизив их до 50 тысяч солдат. Странную цифру, отличающуюся даже от его собственных прежних заявлений, глава киевского режима назвал в интервью американскому телеканалу Fox News.
"У нас примерно 50 тысяч погибших солдат, около 400 тысяч раненых и огромное количество пропавших без вести", – цитирует заявление Зеленского РИА Новости.
При этом в феврале Зеленский называл цифру в 55 тысяч погибших кадровых и мобилизованных военных, по традиции сильно занизив потери ВСУ.
Реальные потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных, сообщал ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской. Российская сторона также сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях ВСУ, записывают убитых солдат в пропавшие без вести, чтобы скрыть реальные потери личного состава.
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Владимир ЗеленскийУкраинаНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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