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За неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России
За неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России - РИА Новости Крым, 31.07.2026
За неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России
За неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ и ударов украинских дронов по российским городам погиб 61 мирный житель, в том числе один ребенок. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T17:53
2026-07-31T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. За неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ и ударов украинских дронов по российским городам погиб 61 мирный житель, в том числе один ребенок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В частности, 29 июля в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу на автодороге Луганск-Светлодарск ранения получили 10 человек – семь женщин и трое мужчин. Также в ЛНР при ударе дрона по автомобилю был убит монах, ранения получил иеромонах.По ее словам, в разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более 100 противопехотных мин "Лепесток", разбросанных с беспилотников ВСУ для убийства гражданских. Захарова подчеркнула, террор ВСУ совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его вооружениями для нападений на мирных жителей России."Деструктивный вклад всех вовлеченных сторон в атаки по российским регионам не остается незамеченным и тщательно фиксируется. Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек раненыОдин человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ В Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, новости сво, мария захарова, атаки всу
За неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России
В регионах России за неделю из-за атак ВСУ 61 человек погиб и 327 получили ранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. За неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ и ударов украинских дронов по российским городам погиб 61 мирный житель, в том числе один ребенок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов. За период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены. Есть жертвы среди детей: один погибший и 13 искалеченных судеб", – сообщила она.
В частности, 29 июля в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу на автодороге Луганск-Светлодарск ранения получили 10 человек – семь женщин и трое мужчин. Также в ЛНР при ударе дрона по автомобилю был убит монах, ранения получил иеромонах.
"Помимо общественного и личного транспорта, удары необандеровцев наносились по многоквартирным и частным жилым домам, социальным учреждениям жизнеобеспечения и образования: серьезно повреждены школа, детский сад, дом культуры и продуктовые магазины, сельскохозяйственные и коммерческие объекты, коммунальная спецтехника", – перечислила Захарова.
По ее словам, в разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более 100 противопехотных мин "Лепесток", разбросанных с беспилотников ВСУ для убийства гражданских. Захарова подчеркнула, террор ВСУ совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его вооружениями для нападений на мирных жителей России.
"Деструктивный вклад всех вовлеченных сторон в атаки по российским регионам не остается незамеченным и тщательно фиксируется. Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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