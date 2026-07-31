https://crimea.ria.ru/20260731/za-nedelyu-ot-ruk-ukrainskikh-boevikov-pogib-61-mirnyy-zhitel-rossii-1158153120.html

За неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России

За неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России - РИА Новости Крым, 31.07.2026

За неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России

За неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ и ударов украинских дронов по российским городам погиб 61 мирный житель, в том числе один ребенок. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T17:53

2026-07-31T17:53

2026-07-31T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. За неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ и ударов украинских дронов по российским городам погиб 61 мирный житель, в том числе один ребенок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В частности, 29 июля в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу на автодороге Луганск-Светлодарск ранения получили 10 человек – семь женщин и трое мужчин. Также в ЛНР при ударе дрона по автомобилю был убит монах, ранения получил иеромонах.По ее словам, в разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более 100 противопехотных мин "Лепесток", разбросанных с беспилотников ВСУ для убийства гражданских. Захарова подчеркнула, террор ВСУ совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его вооружениями для нападений на мирных жителей России."Деструктивный вклад всех вовлеченных сторон в атаки по российским регионам не остается незамеченным и тщательно фиксируется. Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек раненыОдин человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ В Удмуртии при атаке БПЛА погиб мирный житель

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, новости сво, мария захарова, атаки всу