Второй этап благоустройства туркода города Саки: что уже сделано

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Саках продолжаются работы по комплексному обустройству туркода города. Второй этап работ на объекте "Город Саки – источник силы и здоровья" завершен на 38%. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в своем канале в МАКС.Он отметил, что по проекту планируется благоустроить территорию второго озера, входную группу, отремонтировать ограждения вдоль улицы Курортной, установить малые архитектурные формы, фотозоны и элементы информационной навигации, создать условия для отдыха маломобильных граждан, а также установить музыкальное оборудование для первого пруда, который был благоустроен по проекту 2025 года."В настоящее время на объекте завершены пусконаладочные работы фонтана в первом озере, заливка фундамента и колонн ограждения парка по улице Курортной, осуществлена заливка 80% дна второго водоема, ведутся работы по вязке арматуры стен острова и стен второго озера", – написал Ганзий.Работы проводятся в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".В августе 2025 года сообщалось, что работы по обустройству туркода выполнены на 44%. На благоустройство туристического центра Сак выделили 180 млн рублей. Предполагалось, что работы будут завершены к концу 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и СевастополяГид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииВ России растет число посещений особо охраняемых природных территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Саках продолжаются работы по комплексному обустройству туркода города. Второй этап работ на объекте "Город Саки – источник силы и здоровья" завершен на 38%. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в своем канале в МАКС.
"Несмотря на нынешние реалии, работа продолжается, ее результаты должны порадовать горожан к концу нынешнего года... На сегодняшний день готовность проекта — 38%. Концепция проекта предполагает максимально сохранить Курортный парк и его историческую составляющую. Обустройство парка охватит те его территории, что еще не благоустроены в рамках первого этапа", – рассказал министр.
Он отметил, что по проекту планируется благоустроить территорию второго озера, входную группу, отремонтировать ограждения вдоль улицы Курортной, установить малые архитектурные формы, фотозоны и элементы информационной навигации, создать условия для отдыха маломобильных граждан, а также установить музыкальное оборудование для первого пруда, который был благоустроен по проекту 2025 года.
"В настоящее время на объекте завершены пусконаладочные работы фонтана в первом озере, заливка фундамента и колонн ограждения парка по улице Курортной, осуществлена заливка 80% дна второго водоема, ведутся работы по вязке арматуры стен острова и стен второго озера", – написал Ганзий.
Работы проводятся в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".
В августе 2025 года сообщалось, что работы по обустройству туркода выполнены на 44%. На благоустройство туристического центра Сак выделили 180 млн рублей. Предполагалось, что работы будут завершены к концу 2025 года.
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