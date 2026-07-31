https://crimea.ria.ru/20260731/vsu-poteryali-esche-10-tysyach-boevikov---chto-proiskhodit-v-zone-svo--1158141548.html

ВСУ потеряли еще 10 тысяч боевиков - что происходит в зоне СВО

ВСУ потеряли еще 10 тысяч боевиков - что происходит в зоне СВО - РИА Новости Крым, 31.07.2026

ВСУ потеряли еще 10 тысяч боевиков - что происходит в зоне СВО

Российские военные за неделю в зоне спецоперации уничтожили еще 9635 украинских боевиков, а также военную технику и вооружение противника. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T13:11

2026-07-31T13:11

2026-07-31T13:11

россия

министерство обороны рф

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю в зоне спецоперации уничтожили еще 9635 украинских боевиков, а также военную технику и вооружение противника. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 1495 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника на данном направлении – свыше 1500 человек, восемь боевых бронированных машин, 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.В зоне работы "Южной" группировки войск ВСУ лишились за неделю более 1290 военных, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили свыше 2510 солдат ВСУ, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2500 человек, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.Подразделения "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, разбили до 340 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 100 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы.Средства противовоздушной обороны сбили 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5103 БПЛА. Силами Черноморского флота разбиты три безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 193 518 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 380 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 ударов по Украине – что уничтожено за неделюВ Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУВеровка в Харьковской области перешла под контроль армии России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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