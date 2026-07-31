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ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены
ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены - РИА Новости Крым, 31.07.2026
ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены
В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк", пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T14:11
2026-07-31T14:37
автобус
донецкая народная республика (днр)
атаки всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк", пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы администрации Амвросиевского муниципального округа Бориса Будко и региональный Минздрав. "В 4.45 в Кутейниково в автобус "Краснодар – Донецк" прилетел беспилотник", – сказал Будко. Атаки ВСУ по пассажирскому транспорту29 июля на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, ранения средней степени тяжести получили три женщины и трое мужчин. Кроме того, пострадали еще две женщины.28 июля 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино.20 июля пять человек погибли и 27 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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автобус, донецкая народная республика (днр), атаки всу, новости сво, происшествия
ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены

В результате атаки ВСУ на автобус сообщением Краснодар-Донецк пострадали восемь человек

14:11 31.07.2026 (обновлено: 14:37 31.07.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк", пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы администрации Амвросиевского муниципального округа Бориса Будко и региональный Минздрав.
"В 4.45 в Кутейниково в автобус "Краснодар – Донецк" прилетел беспилотник", – сказал Будко.
По информации Минздрава ДНР, всего пострадали восемь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Госпитализация потребовалась четырем пострадавшим.

Атаки ВСУ по пассажирскому транспорту

29 июля на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, ранения средней степени тяжести получили три женщины и трое мужчин. Кроме того, пострадали еще две женщины.
28 июля 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино.
20 июля пять человек погибли и 27 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.
18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.
12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.
В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.
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АвтобусДонецкая Народная Республика (ДНР)Атаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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