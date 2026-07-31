https://crimea.ria.ru/20260731/vsu-atakovali-avtobus-krasnodar-donetsk---8-chelovek-raneny--1158144423.html

ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены

ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены - РИА Новости Крым, 31.07.2026

ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены

В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк", пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T14:11

2026-07-31T14:11

2026-07-31T14:37

автобус

донецкая народная республика (днр)

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк", пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы администрации Амвросиевского муниципального округа Бориса Будко и региональный Минздрав. "В 4.45 в Кутейниково в автобус "Краснодар – Донецк" прилетел беспилотник", – сказал Будко. Атаки ВСУ по пассажирскому транспорту29 июля на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, ранения средней степени тяжести получили три женщины и трое мужчин. Кроме того, пострадали еще две женщины.28 июля 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино.20 июля пять человек погибли и 27 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, донецкая народная республика (днр), атаки всу, новости сво, происшествия