ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены
В результате атаки ВСУ на автобус сообщением Краснодар-Донецк пострадали восемь человек
14:11 31.07.2026 (обновлено: 14:37 31.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Донецкой Народной Республике ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением "Краснодар – Донецк", пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы администрации Амвросиевского муниципального округа Бориса Будко и региональный Минздрав.
"В 4.45 в Кутейниково в автобус "Краснодар – Донецк" прилетел беспилотник", – сказал Будко.
По информации Минздрава ДНР, всего пострадали восемь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Госпитализация потребовалась четырем пострадавшим.
Атаки ВСУ по пассажирскому транспорту
29 июля на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, ранения средней степени тяжести получили три женщины и трое мужчин. Кроме того, пострадали еще две женщины.
28 июля 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино.
20 июля пять человек погибли и 27 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.
18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.
12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.
В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.