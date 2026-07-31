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Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов
Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов
Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга РФ с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T14:29
2026-07-31T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга РФ с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Об этом Дегтярев написал в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что решение принято вслед за рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) и подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов.Ранее WAF поддержала решение МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России. В федерации подчеркнули, что также отменят все ограничения, включая полное возвращение российских спортсменов к командным соревнованиям.В адрес президента Федерации армрестлинга России Александра Филимонова поступило официальное обращение от генерального секретаря WAF Мирчи Симонеску, в котором он сообщил, что российские спортсмены, команды и официальные лица, включая судей и классификаторов, получают право участвовать во всех соревнованиях WAF под государственным флагом и с государственным гимном Российской Федерации. Кроме того, они вновь имеют право на получение командных очков, а также пользуются всеми правами и привилегиями, предоставляемыми национальным федерациям - членам WAF.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:World Boxing сняла ограничения с российских спортсменовМеждународная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мираРоссийские гимнасты вернут на международную арену российскую символику
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РИА Новости Крым
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спорт, новости, минспорта рф, михаил дегтярев, в мире
Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов

Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов

14:29 31.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымчанин Абдураманов получил две золотые медали на чемпионате России по пара-армрестлингу
Крымчанин Абдураманов получил две золотые медали на чемпионате России по пара-армрестлингу
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга РФ с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Об этом Дегтярев написал в своем канале в МАКС.
"Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете", – сообщил министр.
Он подчеркнул, что решение принято вслед за рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) и подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов.
Ранее WAF поддержала решение МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России. В федерации подчеркнули, что также отменят все ограничения, включая полное возвращение российских спортсменов к командным соревнованиям.
В адрес президента Федерации армрестлинга России Александра Филимонова поступило официальное обращение от генерального секретаря WAF Мирчи Симонеску, в котором он сообщил, что российские спортсмены, команды и официальные лица, включая судей и классификаторов, получают право участвовать во всех соревнованиях WAF под государственным флагом и с государственным гимном Российской Федерации. Кроме того, они вновь имеют право на получение командных очков, а также пользуются всеми правами и привилегиями, предоставляемыми национальным федерациям - членам WAF.
Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.
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СпортНовостиМинспорта РФМихаил ДегтяревВ мире
 
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