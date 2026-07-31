https://crimea.ria.ru/20260731/vsemirnaya-federatsiya-armrestlinga-snyala-ogranicheniya-s-rossiyskikh-sportsmenov-1158145414.html

Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов

Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга РФ с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T14:29

2026-07-31T14:29

2026-07-31T14:29

спорт

новости

минспорта рф

михаил дегтярев

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153203872_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a83581d845adfd67be4cdef71084b487.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга РФ с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Об этом Дегтярев написал в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что решение принято вслед за рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) и подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов.Ранее WAF поддержала решение МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России. В федерации подчеркнули, что также отменят все ограничения, включая полное возвращение российских спортсменов к командным соревнованиям.В адрес президента Федерации армрестлинга России Александра Филимонова поступило официальное обращение от генерального секретаря WAF Мирчи Симонеску, в котором он сообщил, что российские спортсмены, команды и официальные лица, включая судей и классификаторов, получают право участвовать во всех соревнованиях WAF под государственным флагом и с государственным гимном Российской Федерации. Кроме того, они вновь имеют право на получение командных очков, а также пользуются всеми правами и привилегиями, предоставляемыми национальным федерациям - членам WAF.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:World Boxing сняла ограничения с российских спортсменовМеждународная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мираРоссийские гимнасты вернут на международную арену российскую символику

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, новости, минспорта рф, михаил дегтярев, в мире