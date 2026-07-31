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Веровка в Харьковской области перешла под контроль армии России - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Веровка в Харьковской области перешла под контроль армии России
Веровка в Харьковской области перешла под контроль армии России - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Веровка в Харьковской области перешла под контроль армии России
Российские войска освободили Веровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:13
2026-07-31T12:13
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Веровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Армия России установила контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, также говорится в недельной сводке МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской областиАрмия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской областиЕще один населенный пункт в ДНР освобожден
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область
Веровка в Харьковской области перешла под контроль армии России

Армия России освободила Веровку в Харьковской области

12:13 31.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание снайперских пар группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО в ДНР.
Боевое слаживание снайперских пар группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО в ДНР. - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Веровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Армия России установила контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, также говорится в недельной сводке МО.
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