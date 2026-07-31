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В Ялте опять громко - людей призвали сохранять спокойствие

В Ялте опять громко - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Ялте опять громко - людей призвали сохранять спокойствие

В Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T16:40

2026-07-31T16:40

2026-07-31T16:40

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большая ялта

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Накануне в Большой Ялте также проходили учения, жителей и гостей региона заранее предупреждали о них и призывали доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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