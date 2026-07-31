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В Ялте опять громко - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Ялте опять громко - людей призвали сохранять спокойствие
В Ялте опять громко - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Ялте опять громко - людей призвали сохранять спокойствие
В Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T16:40
2026-07-31T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Накануне в Большой Ялте также проходили учения, жителей и гостей региона заранее предупреждали о них и призывали доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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4.7
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крым, новости крыма, ялта, большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте опять громко - людей призвали сохранять спокойствие

В Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки из-за учений военных

16:40 31.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.
"В районе поселка Олива может быть шумно с 16:00 до 22:00. Будут проводиться учения. Просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
Накануне в Большой Ялте также проходили учения, жителей и гостей региона заранее предупреждали о них и призывали доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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