https://crimea.ria.ru/20260731/v-sevastopole-u-torgovtsa-izyali-sigarety-na-9-millionov-rubley-1158145954.html

В Севастополе у торговца изъяли сигареты на 9 миллионов рублей

В Севастополе у торговца изъяли сигареты на 9 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Севастополе у торговца изъяли сигареты на 9 миллионов рублей

В Севастополе правоохранители изъяли у 28-летнего торговца 69 тысяч пачек незаконных сигарет на сумму свыше 9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T14:50

2026-07-31T14:50

2026-07-31T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители изъяли у 28-летнего торговца 69 тысяч пачек незаконных сигарет на сумму свыше 9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По информации правоохранителей, торговлей немаркированной табачной продукцией занимался 28-летний севастополец. Около года он незаконно реализовывал сигареты с автомобиля на вещевом рынке. С его слов, о подобном виде заработка он узнал от родственника. Он вступил в переговоры с теневыми поставщиками нелегального товара, наладил контакты, получал безакцизную продукцию через транспортные компании с оплатой на карты или наличными курьерам. Из соображений конспирации торговец регулярно менял арендованные гаражи и транспорт.Противоправную деятельность пресекли сотрудники севастопольского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Задержание подозреваемого проводилось при силовой поддержке спецподразделения ОМОН "Беркут-С" региональной Росгвардии.По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают каналы поставки нелегального товара, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму задержан мужчина, который хранил у себя контрафактные табачные изделия и пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов. Другой житель Симферопольского района Крыма ответит за незаконный оборот немаркированных сигарет и вейпов стоимостью около 10 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Однозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы РоссииНа Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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