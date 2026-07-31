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В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей

В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей

За первое полугодие 2026 года удовлетворены иски прокуроров Севастополя в интересах граждан, общества и государства на общую сумму 778 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T10:48

2026-07-31T10:48

2026-07-31T10:48

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. За первое полугодие 2026 года удовлетворены иски прокуроров Севастополя в интересах граждан, общества и государства на общую сумму 778 миллионов рублей. Об этом сообщили по итогам заседания коллегии в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Прокурор Севастополя Андрей Шевцов также отметил, что особую актуальность получили вопросы социальной поддержки людей, пострадавших в результате атак БПЛА, восстановления их поврежденного жилья, реализации социальных гарантий участников специальной военной операции и членов их семей.Кроме того, в результате прокурорского вмешательства восстановлены права участников СВО на предоставление земельных участков, получение лекарств и пенсионных выплат.Также мерами прокурорского реагирования в городе погашены долги по заработной плате на сумму 188 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапиталаОбман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильемПодростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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