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В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей
В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей
За первое полугодие 2026 года удовлетворены иски прокуроров Севастополя в интересах граждан, общества и государства на общую сумму 778 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T10:48
2026-07-31T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. За первое полугодие 2026 года удовлетворены иски прокуроров Севастополя в интересах граждан, общества и государства на общую сумму 778 миллионов рублей. Об этом сообщили по итогам заседания коллегии в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Прокурор Севастополя Андрей Шевцов также отметил, что особую актуальность получили вопросы социальной поддержки людей, пострадавших в результате атак БПЛА, восстановления их поврежденного жилья, реализации социальных гарантий участников специальной военной операции и членов их семей.Кроме того, в результате прокурорского вмешательства восстановлены права участников СВО на предоставление земельных участков, получение лекарств и пенсионных выплат.Также мерами прокурорского реагирования в городе погашены долги по заработной плате на сумму 188 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапиталаОбман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильемПодростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, уголовный кодекс, правосудие
В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей

В Севастополе за 2026 год суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей

10:48 31.07.2026
 
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Деньги - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. За первое полугодие 2026 года удовлетворены иски прокуроров Севастополя в интересах граждан, общества и государства на общую сумму 778 миллионов рублей. Об этом сообщили по итогам заседания коллегии в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
"По итогам прокурорских проверок 1,7 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждены 44 уголовных дела. Удовлетворены иски прокуроров в интересах граждан, общества и государства на общую сумму 778 млн рублей", - отметили в пресс-службе.
Прокурор Севастополя Андрей Шевцов также отметил, что особую актуальность получили вопросы социальной поддержки людей, пострадавших в результате атак БПЛА, восстановления их поврежденного жилья, реализации социальных гарантий участников специальной военной операции и членов их семей.
Кроме того, в результате прокурорского вмешательства восстановлены права участников СВО на предоставление земельных участков, получение лекарств и пенсионных выплат.
Также мерами прокурорского реагирования в городе погашены долги по заработной плате на сумму 188 млн рублей.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяНовости СевастополяУголовный кодексПравосудие
 
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