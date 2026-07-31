https://crimea.ria.ru/20260731/v-sevastopole-do-nochi-budut-slyshny-vzryvy-chto-sluchilos-1158153960.html
В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось
В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось
В пятницу, 31 июля, в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы в связи с мероприятиями, проводимыми Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T18:25
2026-07-31T18:25
2026-07-31T18:25
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837381_0:0:1745:982_1920x0_80_0_0_bffb48efa5d70473438f0ae3256cefd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 31 июля, в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы в связи с мероприятиями, проводимыми Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Ранее сообщалось, что в Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837381_194:0:1745:1163_1920x0_80_0_0_ea21da2512ab0fbede1b697ce1e7f7ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось
В пятницу в Севастополе и окрестностях будут слышны неоднократные взрывы - Развожаев