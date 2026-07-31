https://crimea.ria.ru/20260731/v-sevastopole-do-nochi-budut-slyshny-vzryvy-chto-sluchilos-1158153960.html

В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось

В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось

В пятницу, 31 июля, в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы в связи с мероприятиями, проводимыми Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T18:25

2026-07-31T18:25

2026-07-31T18:25

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 31 июля, в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы в связи с мероприятиями, проводимыми Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Ранее сообщалось, что в Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

севастополь

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2026

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