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В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось
В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось
В пятницу, 31 июля, в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы в связи с мероприятиями, проводимыми Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T18:25
2026-07-31T18:25
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 31 июля, в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы в связи с мероприятиями, проводимыми Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Ранее сообщалось, что в Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе до ночи будут слышны взрывы: что случилось

В пятницу в Севастополе и окрестностях будут слышны неоднократные взрывы - Развожаев

18:25 31.07.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 31 июля, в Севастополе будут слышны неоднократные взрывы в связи с мероприятиями, проводимыми Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – говорится в сообщении.
По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
Ранее сообщалось, что в Ялте 31 июля могут быть слышны громкие звуки. Это связано с плановыми военными учениями.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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