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В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботу
В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботу
В субботу, 1 августа, для предпринимателей Севастополя будет действовать ограниченный режим потребления электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T18:44
2026-07-31T18:44
отключение электроэнергии в крыму
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новости севастополя
севастопольэнерго
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа, для предпринимателей Севастополя будет действовать ограниченный режим потребления электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Предпринимателей города предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.По информации "Севастопольэнерго", ограничения необходимы для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро пятницыЛьготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесуВ зону ЧС в Крыму внесли еще три населенных пункта
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В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботу

Предпринимателям Севастополя ограничат потребление электричества 1 августа

18:44 31.07.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 1 августа, для предпринимателей Севастополя будет действовать ограниченный режим потребления электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя... 1 августа с 07:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", – говорится в сообщении.
Предпринимателей города предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.
По информации "Севастопольэнерго", ограничения необходимы для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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