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В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация
В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация
В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес. О последствиях прилетов сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T06:49
2026-07-31T06:49
2026-07-31T06:49
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес. О последствиях прилетов сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают необходимую помощь.В Батайске обломки беспилотников упал и на частные дома и здание магазина. В Ростове упавший дрон спровоцировал пожар в лесопосадке. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.К утру 31 июля беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что при массированном ударе ВСУ в регионе ранены пять мирных жителей, произошел пожар на предприятии топливно-энергетического комплекса и склады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, эвакуация
В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация
В Ростовской области при ударе ВСУ частично разрушена многоэтажка и горит лес
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес. О последствиях прилетов сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают необходимую помощь.
"Жилой многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь", - написал он в МАКС.
В Батайске обломки беспилотников упал и на частные дома и здание магазина.
В Ростове упавший дрон спровоцировал пожар в лесопосадке. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.
К утру 31 июля беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал
, что при массированном ударе ВСУ в регионе ранены пять мирных жителей, произошел пожар на предприятии топливно-энергетического комплекса и склады.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube