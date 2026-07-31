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В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация

В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация

В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес. О последствиях прилетов сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T06:49

2026-07-31T06:49

2026-07-31T06:49

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

происшествия

новости

новости сво

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес. О последствиях прилетов сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают необходимую помощь.В Батайске обломки беспилотников упал и на частные дома и здание магазина. В Ростове упавший дрон спровоцировал пожар в лесопосадке. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.К утру 31 июля беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что при массированном ударе ВСУ в регионе ранены пять мирных жителей, произошел пожар на предприятии топливно-энергетического комплекса и склады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, эвакуация