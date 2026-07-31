https://crimea.ria.ru/20260731/v-rossii-s-oseni-izmenyatsya-pravila-perevozki-v-poezdakh-1158131251.html

В России с осени изменятся правила перевозки в поездах

В России с осени изменятся правила перевозки в поездах - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В России с осени изменятся правила перевозки в поездах

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах. Поправки утверждены приказом Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T19:54

2026-07-31T19:54

2026-07-31T19:54

поезд

россия

железная дорога

минтранс россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах. Поправки утверждены приказом Минтранса РФ."Внести изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2022 года", - говорится в документе.В частности, речь идет о доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. Резервирование мест для инвалидов, которые не используют кресла-коляски, перевозчик должен осуществлять не раньше, чем за 10 суток до отправления поезд.Согласно изменениям, сопровождающие больше не смогут ездить на специальных местах без присутствия человека с инвалидностью, а требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено.Также, согласно нововведениям, при покупке проездного документа на поезд дальнего следования пассажир должен указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. На них перевозчик будет направлять уведомления об отмене поезда, изменении маршрута или замене железнодорожного подвижного состава.Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августаВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамЖ/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров – Минтранс

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, россия, железная дорога, минтранс россии, новости