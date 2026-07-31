https://crimea.ria.ru/20260731/v-rossii-predlozhili-sokhranyat-prozhitochnyy-minimum-dolzhnikov-1158140001.html

В России предложили сохранять прожиточный минимум должников

В России предложили сохранять прожиточный минимум должников - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В России предложили сохранять прожиточный минимум должников

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выступила с инициативой обязать приставов указывать требование о сохранении прожиточного минимума в... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T12:59

2026-07-31T12:59

2026-07-31T12:59

россия

яна лантратова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выступила с инициативой обязать приставов указывать требование о сохранении прожиточного минимума в постановлении о взыскании долгов. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в МАКС.По информации Лантратовой, в 2025 году на принудительном исполнении находилось более 130,5 млн производств, но прожиточный минимум сохранялся лишь в 1,7 млн случаев, когда люди смогли самостоятельно подать обращения.Ранее сообщалось, что обращение к так называемым "раздолжителям", предлагающим за плату быстрое решение проблем с долгами, может привести к росту долга из-за штрафов и неустоек, а также потери части имущества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый законКак будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьямМожно лишиться имущества: крымчан предостерегли от услуг раздолжнителей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, яна лантратова, общество, долги, новости