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В России предложили сохранять прожиточный минимум должников - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В России предложили сохранять прожиточный минимум должников
В России предложили сохранять прожиточный минимум должников - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В России предложили сохранять прожиточный минимум должников
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выступила с инициативой обязать приставов указывать требование о сохранении прожиточного минимума в... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:59
2026-07-31T12:59
россия
яна лантратова
общество
долги
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выступила с инициативой обязать приставов указывать требование о сохранении прожиточного минимума в постановлении о взыскании долгов. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в МАКС.По информации Лантратовой, в 2025 году на принудительном исполнении находилось более 130,5 млн производств, но прожиточный минимум сохранялся лишь в 1,7 млн случаев, когда люди смогли самостоятельно подать обращения.Ранее сообщалось, что обращение к так называемым "раздолжителям", предлагающим за плату быстрое решение проблем с долгами, может привести к росту долга из-за штрафов и неустоек, а также потери части имущества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый законКак будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьямМожно лишиться имущества: крымчан предостерегли от услуг раздолжнителей
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россия, яна лантратова, общество, долги, новости
В России предложили сохранять прожиточный минимум должников

Лантратова предложила защитить прожиточный минимум должников в автоматическом режиме

12:59 31.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выступила с инициативой обязать приставов указывать требование о сохранении прожиточного минимума в постановлении о взыскании долгов. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в МАКС.
По информации Лантратовой, в 2025 году на принудительном исполнении находилось более 130,5 млн производств, но прожиточный минимум сохранялся лишь в 1,7 млн случаев, когда люди смогли самостоятельно подать обращения.

"Мы предлагаем изменить этот порядок. Подготовлен законопроект, согласно которому судебный пристав будет обязан автоматически указывать требование о сохранении прожиточного минимума в постановлении о взыскании. В таком случае работодатели, банки и пенсионные органы будут сохранять защищенную законом сумму еще на стадии расчета удержаний", - написала Лантратова.

Ранее сообщалось, что обращение к так называемым "раздолжителям", предлагающим за плату быстрое решение проблем с долгами, может привести к росту долга из-за штрафов и неустоек, а также потери части имущества.
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РоссияЯна ЛантратоваОбществоДолгиНовости
 
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