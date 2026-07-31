В России предложили сохранять прожиточный минимум должников
Лантратова предложила защитить прожиточный минимум должников в автоматическом режиме
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выступила с инициативой обязать приставов указывать требование о сохранении прожиточного минимума в постановлении о взыскании долгов. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в МАКС.
По информации Лантратовой, в 2025 году на принудительном исполнении находилось более 130,5 млн производств, но прожиточный минимум сохранялся лишь в 1,7 млн случаев, когда люди смогли самостоятельно подать обращения.
"Мы предлагаем изменить этот порядок. Подготовлен законопроект, согласно которому судебный пристав будет обязан автоматически указывать требование о сохранении прожиточного минимума в постановлении о взыскании. В таком случае работодатели, банки и пенсионные органы будут сохранять защищенную законом сумму еще на стадии расчета удержаний", - написала Лантратова.
Ранее сообщалось, что обращение к так называемым "раздолжителям", предлагающим за плату быстрое решение проблем с долгами, может привести к росту долга из-за штрафов и неустоек, а также потери части имущества.
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