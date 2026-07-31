https://crimea.ria.ru/20260731/v-portu-odessy-porazhen-neftepererabatyvayuschiy-zavod-1158153289.html

В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод

В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод

В пятницу, 31 июля, в течение дня российские военные нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T17:26

2026-07-31T17:26

2026-07-31T17:29

удары по украине

одесса

вооруженные силы россии

потери всу

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 31 июля, в течение дня российские военные нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России."Продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.В Минобороны РФ уточнили, что удары по украинским объектам наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, одесса, вооруженные силы россии, потери всу , черное море