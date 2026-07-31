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В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод
В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод
В пятницу, 31 июля, в течение дня российские военные нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T17:26
2026-07-31T17:29
удары по украине
одесса
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 31 июля, в течение дня российские военные нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России."Продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.В Минобороны РФ уточнили, что удары по украинским объектам наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, одесса, вооруженные силы россии, потери всу , черное море
В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод

ВС РФ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе и судну с военным грузом

17:26 31.07.2026 (обновлено: 17:29 31.07.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 31 июля, в течение дня российские военные нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"Продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В частности, в порту "Одесса" совершена атака на резервуар с ГСМ и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, а на переходе морем южнее Одессы поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.
В Минобороны РФ уточнили, что удары по украинским объектам наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
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Удары по УкраинеОдессаВооруженные силы РоссииПотери ВСУЧерное море
 
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