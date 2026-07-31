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В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели двух пешеходов
В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели двух пешеходов - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели двух пешеходов
В Крыму после гибели двух пешеходов в Ленинском районе заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T14:00
2026-07-31T14:00
2026-07-31T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму после гибели двух пешеходов в Ленинском районе заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.ДТП произошло 28 июля. Водитель кроссовера сбил насмерть двух пожилых людей на пешеходном переходе в Ленинском районе. Погибшим было 74 и 80 лет.Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Отмечается, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с запретом управления транспортными средствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели двух пешеходов
В Крыму завели дело по факту гибели двух человек в ДТП на пешеходном переходе
14:00 31.07.2026 (обновлено: 14:34 31.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму после гибели двух пешеходов в Ленинском районе заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
ДТП произошло 28 июля. Водитель кроссовера сбил насмерть двух пожилых людей на пешеходном переходе в Ленинском районе. Погибшим было 74 и 80 лет.
"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Краснодарского края по факту нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.
Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Отмечается, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с запретом управления транспортными средствами.
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