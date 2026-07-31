https://crimea.ria.ru/20260731/v-krymu-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-posle--gibeli-dvukh-peshekhodov-1158144272.html

В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели двух пешеходов

В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели двух пешеходов - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели двух пешеходов

В Крыму после гибели двух пешеходов в Ленинском районе заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T14:00

2026-07-31T14:00

2026-07-31T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму после гибели двух пешеходов в Ленинском районе заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.ДТП произошло 28 июля. Водитель кроссовера сбил насмерть двух пожилых людей на пешеходном переходе в Ленинском районе. Погибшим было 74 и 80 лет.Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Отмечается, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с запретом управления транспортными средствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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