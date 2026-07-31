https://crimea.ria.ru/20260731/v-krymu-obsudili-kompleksnyy-plan-stabilizatsii-elektrosnabzheniya-1158154484.html

В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак совместно с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым обсудили с властями Крыма ситуацию с... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T19:01

2026-07-31T19:01

2026-07-31T19:01

крым

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

энергетика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142676599_0:113:1024:689_1920x0_80_0_0_8736003ffc5ef18a8152a1fbc4cf2f7d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак совместно с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым обсудили с властями Крыма ситуацию с электроснабжением региона и меры по стабилизации ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.Кроме того, обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением. План предусматривает как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом, указали в министерстве."Одним из ключевых направлений является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей региона, что позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ", - добавили в Минэнерго.В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Как утверждает предприятие "Крымэнерго", восстановительные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Феодосии открыли пять центров содействия: адресаГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, энергетика