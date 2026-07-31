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В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак совместно с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым обсудили с властями Крыма ситуацию с... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T19:01
2026-07-31T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак совместно с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым обсудили с властями Крыма ситуацию с электроснабжением региона и меры по стабилизации ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.Кроме того, обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением. План предусматривает как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом, указали в министерстве."Одним из ключевых направлений является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей региона, что позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ", - добавили в Минэнерго.В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Как утверждает предприятие "Крымэнерго", восстановительные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Феодосии открыли пять центров содействия: адресаГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса
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РИА Новости Крым
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крым, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, энергетика
В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения региона

19:01 31.07.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
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© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак совместно с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым обсудили с властями Крыма ситуацию с электроснабжением региона и меры по стабилизации ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.
"Было отмечено, что в настоящее время основные усилия сосредоточены на проведении и координации восстановительных мероприятий, оперативном перераспределении необходимых ресурсов и реализации дополнительных мер, направленных на сокращение сроков восстановления электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением. План предусматривает как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом, указали в министерстве.
"Одним из ключевых направлений является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей региона, что позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ", - добавили в Минэнерго.
В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Как утверждает предприятие "Крымэнерго", восстановительные работы ведутся круглосуточно.
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