https://crimea.ria.ru/20260731/v-krymu-fsb-i-rosgvardiya-poymali-nezakonnykh-torgovtsev-toplivom-1158151634.html

В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом

В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом

Сотрудники силовых ведомств Крыма в ходе плановых проверок информации о возможных терактах и диверсиях в Керчи и Ленинском районе выявили незаконных торговцев... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T16:52

2026-07-31T16:52

2026-07-31T16:59

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых ведомств Крыма в ходе плановых проверок информации о возможных терактах и диверсиях в Керчи и Ленинском районе выявили незаконных торговцев топливом, а также нарушителей административного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю."Региональными подразделениями ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии в рамках отработки информации по выявлению возможных признаков подготовки диверсий, террористических актов, а также иных преступлений на территории Керчи и Ленинского района Республики Крым проверены 106 лиц, досмотрено 381 транспортное средство", - говорится в сообщении.По данным ведомства, к административной ответственности привлечены восемь граждан по статьям, касающимся управления неисправным транспортным средством, нарушений ПДД и правил перевозки опасных грузов.Также семерым жителям Керчи и Ленинского района вручены повестки о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на КубаниФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской областиКак в Крыму экономить бензин в поездках

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