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В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом
В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом
Сотрудники силовых ведомств Крыма в ходе плановых проверок информации о возможных терактах и диверсиях в Керчи и Ленинском районе выявили незаконных торговцев... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T16:52
2026-07-31T16:59
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
крым
ленинский район
керчь
топливо
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых ведомств Крыма в ходе плановых проверок информации о возможных терактах и диверсиях в Керчи и Ленинском районе выявили незаконных торговцев топливом, а также нарушителей административного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю."Региональными подразделениями ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии в рамках отработки информации по выявлению возможных признаков подготовки диверсий, террористических актов, а также иных преступлений на территории Керчи и Ленинского района Республики Крым проверены 106 лиц, досмотрено 381 транспортное средство", - говорится в сообщении.По данным ведомства, к административной ответственности привлечены восемь граждан по статьям, касающимся управления неисправным транспортным средством, нарушений ПДД и правил перевозки опасных грузов.Также семерым жителям Керчи и Ленинского района вручены повестки о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на КубаниФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской областиКак в Крыму экономить бензин в поездках
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РИА Новости Крым
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96
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), крым, ленинский район, керчь, топливо, закон и право, видео
В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом

В Крыму ФСБ и Росгвардия в ходе плановой проверки выявили незаконных торговцев топливом

16:52 31.07.2026 (обновлено: 16:59 31.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых ведомств Крыма в ходе плановых проверок информации о возможных терактах и диверсиях в Керчи и Ленинском районе выявили незаконных торговцев топливом, а также нарушителей административного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Региональными подразделениями ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии в рамках отработки информации по выявлению возможных признаков подготовки диверсий, террористических актов, а также иных преступлений на территории Керчи и Ленинского района Республики Крым проверены 106 лиц, досмотрено 381 транспортное средство", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к административной ответственности привлечены восемь граждан по статьям, касающимся управления неисправным транспортным средством, нарушений ПДД и правил перевозки опасных грузов.
Также семерым жителям Керчи и Ленинского района вручены повестки о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет.
"Наряду с этим установлены граждане, незаконно осуществляющие продажу бензина и дизельного топлива. По фактам правонарушений лицам может грозить как административная, так и уголовная ответственность", - указали в УФСБ.
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УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)КрымЛенинский районКерчьТопливоЗакон и право
 
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