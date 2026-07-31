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В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа
В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа
Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T16:13
2026-07-31T16:13
2026-07-31T16:13
отключение газа в крыму
крымгазсети
керчь
новости крыма
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Уточняется, что всего будет отключено 4,8 тысячи абонентов.С перечнем улиц, где будет приостановлено газоснабжение, можно ознакомиться в канале предприятия в МАКС.Ранее сообщалось, что в поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа
В Керчи с 6 по 8 августа будет приостановлена подача газа почти 5 тысячам абонентов