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В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа
В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа
Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T16:13
2026-07-31T16:13
отключение газа в крыму
крымгазсети
керчь
новости крыма
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Уточняется, что всего будет отключено 4,8 тысячи абонентов.С перечнем улиц, где будет приостановлено газоснабжение, можно ознакомиться в канале предприятия в МАКС.Ранее сообщалось, что в поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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отключение газа в крыму, крымгазсети, керчь, новости крыма, жкх крыма и севастополя
В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа

В Керчи с 6 по 8 августа будет приостановлена подача газа почти 5 тысячам абонентов

16:13 31.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГазоснабжение в Крыму
Газоснабжение в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
"Информируем о приостановлении подачи газа с 6 августа (с 08:00) до 8 августа (до 17:00) в связи с производством работ по реконструкции газопровода с установкой запорной арматуры Ду 250 по улице Советской в Керчи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего будет отключено 4,8 тысячи абонентов.
С перечнем улиц, где будет приостановлено газоснабжение, можно ознакомиться в канале предприятия в МАКС.
Ранее сообщалось, что в поселке Красногвардейское 12 августа на день отключат газ.
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Отключение газа в КрымуКрымгазсетиКерчьНовости КрымаЖКХ Крыма и Севастополя
 
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