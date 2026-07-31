https://crimea.ria.ru/20260731/v-chernom-more-za-nedelyu-porazheno-31-sudno-s-voennymi-gruzami-dlya-vsu-1158138316.html

В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ

В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2026

В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ

Российские военные за неделю поразили 31 судно, используемое в интересах ВСУ, а также уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом говорится в сводке... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T12:21

2026-07-31T12:21

2026-07-31T12:21

новости сво

черное море

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю поразили 31 судно, используемое в интересах ВСУ, а также уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны.Также за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.Накануне вечером российские военные поразили резервуары с ГСМ в порту "Одесса" и морское судно, доставляющее военный груз в один из портов УкраиныВ четверг в Минобороны РФ сообщали, что в течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах "Одесса" и "Южный", еще два - на переходе морем в районе Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтоженоУдары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, безэкипажные катера