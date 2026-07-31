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В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ
В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ
Российские военные за неделю поразили 31 судно, используемое в интересах ВСУ, а также уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом говорится в сводке... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:21
2026-07-31T12:21
новости сво
черное море
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю поразили 31 судно, используемое в интересах ВСУ, а также уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны.Также за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.Накануне вечером российские военные поразили резервуары с ГСМ в порту "Одесса" и морское судно, доставляющее военный груз в один из портов УкраиныВ четверг в Минобороны РФ сообщали, что в течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах "Одесса" и "Южный", еще два - на переходе морем в районе Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтоженоУдары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно
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РИА Новости Крым
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новости сво, черное море, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, безэкипажные катера
В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ

Российские военные за неделю поразили 31 судно с военными грузами для ВСУ

12:21 31.07.2026
 
© РИА Новости . Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкОдесский морской порт
Одесский морской порт - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю поразили 31 судно, используемое в интересах ВСУ, а также уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны.
"В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа "сухогруз", четыре типа "балкер", два буксира, килекторное судно и десантный катер", - сказано в сообщении.
Также за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.
Накануне вечером российские военные поразили резервуары с ГСМ в порту "Одесса" и морское судно, доставляющее военный груз в один из портов Украины
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что в течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах "Одесса" и "Южный", еще два - на переходе морем в районе Одессы.
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Новости СВОЧерное мореМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииБезэкипажные катера
 
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