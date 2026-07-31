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В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в купальный сезон - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в купальный сезон
В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в купальный сезон - РИА Новости Крым, 31.07.2026
В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в купальный сезон
В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в текущем купальном сезоне, еще 12 продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T16:22
2026-07-31T16:22
краснодарский край
новости
анапа
роспотребнадзор
пляжи
разлив мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в текущем купальном сезоне, еще 12 продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ по итогам заседания правительственной комиссии по координации ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Отмечается, что отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена.Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктовВ Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезонаЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы
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4.7
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краснодарский край, новости, анапа, роспотребнадзор, пляжи, разлив мазута
В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в купальный сезон

100 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на работу в купальный сезон

16:22 31.07.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайНа пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка
На пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в текущем купальном сезоне, еще 12 продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ по итогам заседания правительственной комиссии по координации ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена.
Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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