В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в купальный сезон
100 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на работу в купальный сезон
© Оперштаб Краснодарский крайНа пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в текущем купальном сезоне, еще 12 продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ по итогам заседания правительственной комиссии по координации ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена.
Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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