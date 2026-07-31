https://crimea.ria.ru/20260731/tri-sudna-s-voennym-gruzom-dlya-vsu-porazheny-v-rayone-odessy-1158157673.html

Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы

Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы

Вооруженные силы России нанесли удары по трем суднам с вооружением и имуществом военного назначения в районе Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T22:38

2026-07-31T22:38

2026-07-31T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по трем суднам с вооружением и имуществом военного назначения в районе Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, поражение нанесено двум сухогрузам, находившиеся в Черном море южнее Одессы, а также грузовому судну на рейде порта Черноморск.Объективный контроль подтвердил поражение всех целей, отметили в МОУдары нанесли с помощью дронов "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер", а также барражирующего боеприпаса "Ланцет".Ранее в пятницу Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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