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Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы
Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы
Вооруженные силы России нанесли удары по трем суднам с вооружением и имуществом военного назначения в районе Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T22:38
2026-07-31T22:38
министерство обороны рф
одесса
одесская область
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по трем суднам с вооружением и имуществом военного назначения в районе Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, поражение нанесено двум сухогрузам, находившиеся в Черном море южнее Одессы, а также грузовому судну на рейде порта Черноморск.Объективный контроль подтвердил поражение всех целей, отметили в МОУдары нанесли с помощью дронов "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер", а также барражирующего боеприпаса "Ланцет".Ранее в пятницу Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, одесса, одесская область, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, армия и флот
Три судна с военным грузом для ВСУ поражены в районе Одессы

Армия России нанесла удары по трем суднам с военным грузом для ВСУ в Одесской области

22:38 31.07.2026
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по трем суднам с вооружением и имуществом военного назначения в районе Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, поражение нанесено двум сухогрузам, находившиеся в Черном море южнее Одессы, а также грузовому судну на рейде порта Черноморск.
Объективный контроль подтвердил поражение всех целей, отметили в МО
Удары нанесли с помощью дронов "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер", а также барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Ранее в пятницу Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и сухогрузу у берегов Одесской области.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
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Министерство обороны РФОдессаОдесская областьУдары по УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВОАрмия и флот
 
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Заголовок открываемого материала
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