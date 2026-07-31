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Трамп ответил на просьбу Зеленского о ракетах Tomahawk и Patriot
Трамп ответил на просьбу Зеленского о ракетах Tomahawk и Patriot - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Трамп ответил на просьбу Зеленского о ракетах Tomahawk и Patriot
Глава киевского режима Владимир Зеленский запросил у США ракеты Tomahawk и зенитные комплексы Patriot, но Вашингтону нужно действовать в этом плане взвешенно и... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T20:36
2026-07-31T20:36
2026-07-31T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский запросил у США ракеты Tomahawk и зенитные комплексы Patriot, но Вашингтону нужно действовать в этом плане взвешенно и осторожно. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время встречи со своим кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид.Ранее президент США Дональд Трамп заявили в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, отметив, что Вашингтон "изучает этот вопрос".Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт.СМИ сообщили, что корпорация Boeing, производящая головки самонаведения для ракет к Patriot, отказывается передавать соответствующую лицензию Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему производство ракет Patriot на Украине обречено на провалНетаньяху отказался встречаться с Зеленским в ВашингтонеПольша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории
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Трамп ответил на просьбу Зеленского о ракетах Tomahawk и Patriot
В вопросе передачи Украине ракет Tomahawk и Patriot надо действовать осторожно – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский запросил у США ракеты Tomahawk и зенитные комплексы Patriot, но Вашингтону нужно действовать в этом плане взвешенно и осторожно. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время встречи со своим кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
"Что касается... Зеленского, он хотел бы получить комплексы Patriot и ракеты Tomahawk - одно оборонительное оружие, другое наступательное, но оба, как вы знаете, смертоносные… Здесь нужно действовать очень взвешенно и проявлять крайнюю осторожность", - цитирует РИА Новости главу Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп заявили в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, отметив, что Вашингтон "изучает этот вопрос".
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт.
СМИ сообщили, что корпорация Boeing, производящая головки самонаведения для ракет к Patriot, отказывается передавать соответствующую лицензию Украине.
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