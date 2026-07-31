https://crimea.ria.ru/20260731/telo-zhenschiny-obnaruzheno-pod-zavalami-zhilogo-doma-v-volgograde-1158138678.html

Тело женщины обнаружено под завалами жилого дома в Волгограде

Тело женщины обнаружено под завалами жилого дома в Волгограде - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Тело женщины обнаружено под завалами жилого дома в Волгограде

При разборе завалов жилого дома в Волгограде после удара ВСУ обнаружено тело погибшей, восемь человек оказались госпитализированы, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T12:25

2026-07-31T12:25

2026-07-31T12:25

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1c8c5d616e68a0ffaae6b72baec2019.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. При разборе завалов жилого дома в Волгограде после удара ВСУ обнаружено тело погибшей, восемь человек оказались госпитализированы, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Ранее сообщалось о пятерых раненых в Волгоградской области при массированном ударе украинских беспилотников по региону в ночь на пятницу.Кроме того, по уточненным данным, после вражеской атаки госпитализированы восемь пострадавших, из них двое – в тяжелом состоянии.Также после массированной ночной атаки на регион в Волгограде загорелся логистический объект Wildberries. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом150 дронов атаковали Ростовскую областьВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости