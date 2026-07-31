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Тело женщины обнаружено под завалами жилого дома в Волгограде
Тело женщины обнаружено под завалами жилого дома в Волгограде - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Тело женщины обнаружено под завалами жилого дома в Волгограде
При разборе завалов жилого дома в Волгограде после удара ВСУ обнаружено тело погибшей, восемь человек оказались госпитализированы, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:25
2026-07-31T12:25
2026-07-31T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. При разборе завалов жилого дома в Волгограде после удара ВСУ обнаружено тело погибшей, восемь человек оказались госпитализированы, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Ранее сообщалось о пятерых раненых в Волгоградской области при массированном ударе украинских беспилотников по региону в ночь на пятницу.Кроме того, по уточненным данным, после вражеской атаки госпитализированы восемь пострадавших, из них двое – в тяжелом состоянии.Также после массированной ночной атаки на регион в Волгограде загорелся логистический объект Wildberries. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом150 дронов атаковали Ростовскую областьВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Тело женщины обнаружено под завалами жилого дома в Волгограде
В Волгограде при атаке ВСУ погибла женщина и ранены 8 человек – власти