https://crimea.ria.ru/20260731/sud-prigovoril-blogera-lerchek-k-5-godam-uslovno-1158155165.html

Суд приговорил блогера Лерчек к 5 годам условно

Суд приговорил блогера Лерчек к 5 годам условно - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Суд приговорил блогера Лерчек к 5 годам условно

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконных... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T19:17

2026-07-31T19:17

2026-07-31T19:26

суд

приговор

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Чекалину признали виновной в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных организованной группой в особо крупном размере. По данным РИА Новости, суд также конфисковал денежные средства, полученные, по версии следствия, от преступной деятельности. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей. В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля. Ранее по этому делу к реальным срокам приговорили бывшего мужа блогера Артема Чекалина (7 лет колонии) и бизнес-партнера Романа Вишняка (2,5 года колонии).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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суд, приговор, россия, общество