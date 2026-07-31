https://crimea.ria.ru/20260731/skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu-v-krymu---tseny-na-shkolnom-bazare-1158142254.html

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму - цены на школьном базаре

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму - цены на школьном базаре - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму - цены на школьном базаре

Традиционная школьная ярмарка начала работать в Симферополе. В этом году она будет проходить с 30 июля по 4 сентября. На ярмарке работают 12 торговых точек... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T18:10

2026-07-31T18:10

2026-07-31T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Традиционная школьная ярмарка начала работать в Симферополе. В этом году она будет проходить с 30 июля по 4 сентября. На ярмарке работают 12 торговых точек. Предприниматели предлагают ученикам и их родителям школьную форму, рюкзаки, канцтовары и другой товар школьного ассортимента. Корреспонденты РИА Новости Крым решили прицениться и сравнить сегодняшние цены с прошлогодними.- Сколько планируете потратить на свою школьницу в этом году? - спрашиваю у бабушки, которая подошла со своей внучкой к палатке с канцелярией.- Мы же бабушки! Нас о таком не спрашивают. Мы же без тормозов, поэтому я полпенсии оставляю здесь, и себя хорошо потом чувствую. (смеется).В первой палатке среди тех, что выстроились в небольшой ряд на тенистой аллее у Симферопольского музыкального училища имени Чайковского, продают канцелярские принадлежности.- Сколько в среднем стоит собрать ребенка в школу?- Все зависит от того, какой класс. Собрать первоклашку всегда дороже. Но, в принципе, если экономить, в три тысячи уложиться можно. Но это без рюкзака. Только тетрадки, карандаши, фартучки, клеенки на стол, обложки и прочее, - отвечает приветливая девушка-продавец.Выкладка на столе яркая, пестрая. Тем, кто любит канцелярские принадлежности, здесь захочется купить все и сразу. Цены на тетради разные, все зависит от белизны и плотности листов, четкости клеток и линий. Есть и 24 листа по 18 рублей, и 12 листов по 20 рублей, и 96 листов по 100 рублей. Частая косая линия - 20 рублей, но это в так называемом "твердом переплете", подороже. Можно взять тетрадки набором, предметные - 12 штук по 48 листов - 1 000 рублей.- Карандаши - 12 штук - 485 рублей? - уточняю цену.- Да, но это вы смотрите супермягкие. Есть самые обычные. Вот, например, 300 рублей, они двусторонние. 24 цвета. Но есть и за 920 рублей — это трехгранные карандаши, 36 цветов. Есть акварельные карандаши - они по 320 рублей.Рюкзак для первоклассника 5600 рублей, но он с ортопедической спинкой, его школьник будет носить несколько лет, уверяют на ярмарке. Есть попроще портфели - за 4500 и за 2900, но это для детей постарше."На рюкзаки у нас сейчас скидки, потому что это прошлогодний товар, да и проблема в том, что рюкзаки сейчас мало кто из продавцов заказывал", - добавляет реализатор.Тут к ее палатке подходит еще один потенциальный покупатель - женщина с сыном лет тринадцати-четырнадцати.- Вы сколько планируете потратить на канцелярию? - спрашиваю у нее.- Ой, я для своего девятиклассника уже 7000 рублей потратила! Все ему собрала: тетради, ручки, все, кроме обложек, пенала. Рюкзак у нас остался с того года нормальный. Но я на маркетплейсе заказывала еще. А обувь и брюки не успела - на ярмарку вот пришли.Как раз в соседней палатке - мальчишечья одежда. Брюки от 1000 рублей. В зависимости от возраста. На ученика начальных классов можно присмотреть школьные штанишки до полутора тысяч, брюки на старшеклассника обойдутся до двух с половиной тысяч. Рубашечки на мальчиков - от 800 до 1800 рублей. Жилетки - от 900 рублей до 1200. Кардиганы - от 1500 до 1800.Продавец отмечает, что новую коллекцию на мальчиков подвезут на ярмарку ко вторнику.- По сравнению с прошлым годом товар подорожал?- Да, немного. В целом можно сказать, что разрыв небольшой, где-то сто рублей в среднем, у меня так, - признается продавец. - Маркетплейсы многих к себе перетянули, конечно. Как и дешевые магазины.Рядом в палатке торгуют школьной одеждой для девочек. Весь товар из нового завоза - все красиво и модно.- Откуда товар, кто шьет?- В основном у меня Киргизстан. Сертификаты качества у них очень хорошие. Есть из Турции пару моделей, трикотаж в основном, есть и российские производители. Все сертифицировано.В форме преобладает темно-синий цвет, рекомендованный министерством образования, но есть и черные брюки, юбки, жилетки.- Сколько стоит одеть ученицу?- Цены разные! Можно и по распродаже купить красивую блузку за 500 рублей. Причем те вещи, что по распродаже, ничуть не хуже, это просто прошлогодние модели, последний размер.Брюки на младшеклассницу - 1000 рублей, на девочку-подростка - 1500-2000, нарядная блузка 1500-2000 рублей. За юбку просят от 850 рублей до полутора тысяч рублей.Ребенку на неделю нужно несколько комплектов одежды. Так, если брать самое недорогое для девочки, то получается, что три блузки на распродаже — это 1500 рублей, еще нужны две пары брюк — это минимум 2000 рублей, и юбочка за 850 рублей, и спортивный костюм за 1500 тысячи. Выходит около семи-восьми тысяч рублей. Это без учета обуви, колгот, нательных маек и джемпера. Если подороже и без распродажи, то выходит 13-14 тысяч рублей. С мальчиками ситуация такая: три рубашки по минимальной цене в 800 рублей, жилетка за 900 рублей, две пары брюк по 1500 и спортивный костюм - тоже за полторы - итого: 7800 рублей. Тоже без учета обуви. Если брать подороже, то три рубашки по 1800 - это уже 5400, плюс две пары брюк на 5000 рублей, кардиган за 1800 и спортивный костюм за 2000 рублей. Итого: 14 200.В прошлом году новая форма для девочки, по данным продавцов, обходилась минимум в пять тысяч рублей, а для мальчика – немного дешевле. Средний чек на канцтовары составлял около трех тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессиюШесть детских школ искусств Крыма получили новые инструментыОсобый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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