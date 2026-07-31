https://crimea.ria.ru/20260731/rzhd-sokratit-interval-dvizheniya-passazhirskikh-poezdov-do-3-4-minut-1158145653.html

РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минут

РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минут - РИА Новости Крым, 31.07.2026

РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минут

Компания "Российские железные дороги" тестирует сокращение интервала движения пассажирских поездов с 12-15 минут до 3-4 минут. Об этом сообщил гендиректор РЖД... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T14:37

2026-07-31T14:37

2026-07-31T14:37

российские железные дороги (ржд)

поезд

железная дорога

логистика

новости

транспорт

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Компания "Российские железные дороги" тестирует сокращение интервала движения пассажирских поездов с 12-15 минут до 3-4 минут. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, это дает прирост на десятки процентов по перевозке и повышению эффективности.Как отметил глава РЖД, переход на интервал в 4 минуты был успешно протестирован на направлении Москва – Адлер. Эта практика будет постепенно внедряться на других направлениях, заверил Белозеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), поезд, железная дорога, логистика, новости, транспорт, владимир путин (политик)