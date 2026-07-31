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РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минут
РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минут - РИА Новости Крым, 31.07.2026
РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минут
Компания "Российские железные дороги" тестирует сокращение интервала движения пассажирских поездов с 12-15 минут до 3-4 минут. Об этом сообщил гендиректор РЖД... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T14:37
2026-07-31T14:37
2026-07-31T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Компания "Российские железные дороги" тестирует сокращение интервала движения пассажирских поездов с 12-15 минут до 3-4 минут. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, это дает прирост на десятки процентов по перевозке и повышению эффективности.Как отметил глава РЖД, переход на интервал в 4 минуты был успешно протестирован на направлении Москва – Адлер. Эта практика будет постепенно внедряться на других направлениях, заверил Белозеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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российские железные дороги (ржд), поезд, железная дорога, логистика, новости, транспорт, владимир путин (политик)
РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минут
РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3-4 минут