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Россияне взяли серебро Чемпиона Европы по водным видам спорта
Россияне взяли серебро Чемпиона Европы по водным видам спорта - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Россияне взяли серебро Чемпиона Европы по водным видам спорта
Российские спортсмены завоевали командное серебро в дисциплине "прыжки в воду" на Чемпионате Европы по водным видам спорта, который стартовал в Париже 31 июля... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T17:41
2026-07-31T17:41
2026-07-31T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские спортсмены завоевали командное серебро в дисциплине "прыжки в воду" на Чемпионате Европы по водным видам спорта, который стартовал в Париже 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.Российская четверка в сумме набрала 385,8 балла и завоевала серебряную медаль. Золото у команды Италии (410,6), бронза досталась Украине (368,2), всего на 0,15 опередившей Польшу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейнКрымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбеЧемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе
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новости, россия, спорт, плавание
Россияне взяли серебро Чемпиона Европы по водным видам спорта
Россияне взяли серебро в прыжках в воду на Чемпионате Европы по водным видам спорта