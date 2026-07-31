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Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом
Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область выросло. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди раненых – ребенок. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T11:53
2026-07-31T11:53
ростовская область
атаки всу
юрий слюсарь
дети
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область выросло. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди раненых – ребенок.За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников, сообщал ранее Слюсарь. При атаке ранена женщина, повреждены жилые дома и горит лес.В Батайске после вражеской атаки пострадавших и серьезных повреждений на земле, предварительно, нет. Оценка ущерба продолжается. Также в области продолжает действовать ракетная опасность.Всего в ночь на пятницу Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе и в Крыму, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуацияПять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по ВолгоградуСклад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ростовская область, атаки всу, юрий слюсарь, дети, происшествия, новости, новости сво
Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом

В Ростовской области ребенок ранен при атаке беспилотников ВСУ

11:53 31.07.2026
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область выросло. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди раненых – ребенок.
За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников, сообщал ранее Слюсарь. При атаке ранена женщина, повреждены жилые дома и горит лес.

"В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребенок. Он доставлен больницу медики оказывают необходимую помощь. Это произошло в результате падения обломков БПЛА в частный дом", – написал Слюсарь в МАКС.

В Батайске после вражеской атаки пострадавших и серьезных повреждений на земле, предварительно, нет. Оценка ущерба продолжается. Также в области продолжает действовать ракетная опасность.
Всего в ночь на пятницу Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе и в Крыму, сообщали ранее в Минобороны РФ.
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Ростовская областьАтаки ВСУЮрий СлюсарьдетиПроисшествияНовостиНовости СВО
 
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