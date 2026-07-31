https://crimea.ria.ru/20260731/rebenok-ranen-v-rostovskoy-oblasti-pri-padenii-oblomkov-drona-na-chastnyy-dom-1158137387.html

Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом

Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Ребенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный дом

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область выросло. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди раненых – ребенок. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T11:53

2026-07-31T11:53

2026-07-31T11:53

ростовская область

атаки всу

юрий слюсарь

дети

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область выросло. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди раненых – ребенок.За минувшие сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили 150 украинских беспилотников, сообщал ранее Слюсарь. При атаке ранена женщина, повреждены жилые дома и горит лес.В Батайске после вражеской атаки пострадавших и серьезных повреждений на земле, предварительно, нет. Оценка ущерба продолжается. Также в области продолжает действовать ракетная опасность.Всего в ночь на пятницу Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе и в Крыму, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуацияПять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по ВолгоградуСклад Wildberries горит из-за атаки на Волгоград

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, атаки всу, юрий слюсарь, дети, происшествия, новости, новости сво