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Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области
Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области
Боевой расчет "Орлан-10" ивановских десантников группировки войск "Днепр" ликвидировал технику ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T21:34
2026-07-31T21:34
группировка войск "днепр"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Боевой расчет "Орлан-10" ивановских десантников группировки войск "Днепр" ликвидировал технику ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Удар был нанесен с применением 152-миллиметрового корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь". Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное попадание, что подтверждают кадры объективного контроля.В Минобороны РФ подчеркнули, расчеты БПЛА "Орлан-10" 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.Ранее сообщалось, что армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской областиУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, видео, беспилотные войска
Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области

Боевой расчет "Орлан-10" ликвидировал замаскированную в лесопосадке технику ВСУ

21:34 31.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Боевой расчет "Орлан-10" ивановских десантников группировки войск "Днепр" ликвидировал технику ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения боевого дежурства операторы БПЛА 22-го отдельного батальона беспилотных систем ивановского соединения ВДВ обнаружили замаскированную в лесопосадке технику ВСУ. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где приняли решение нанести огневое поражение", – говорится в сообщении.
Удар был нанесен с применением 152-миллиметрового корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь". Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное попадание, что подтверждают кадры объективного контроля.
В Минобороны РФ подчеркнули, расчеты БПЛА "Орлан-10" 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
Ранее сообщалось, что армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ.
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