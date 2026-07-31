https://crimea.ria.ru/20260731/raschet-orlan-10-unichtozhil-vrazheskuyu-tekhniku-v-zaporozhskoy-oblasti-1158131547.html

Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области

Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области

Боевой расчет "Орлан-10" ивановских десантников группировки войск "Днепр" ликвидировал технику ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T21:34

2026-07-31T21:34

2026-07-31T21:34

группировка войск "днепр"

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Боевой расчет "Орлан-10" ивановских десантников группировки войск "Днепр" ликвидировал технику ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Удар был нанесен с применением 152-миллиметрового корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь". Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное попадание, что подтверждают кадры объективного контроля.В Минобороны РФ подчеркнули, расчеты БПЛА "Орлан-10" 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.Ранее сообщалось, что армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской областиУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, видео, беспилотные войска