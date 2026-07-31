https://crimea.ria.ru/20260731/raschet-orlan-10-unichtozhil-vrazheskuyu-tekhniku-v-zaporozhskoy-oblasti-1158131547.html
Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области
Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области
Боевой расчет "Орлан-10" ивановских десантников группировки войск "Днепр" ликвидировал технику ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T21:34
2026-07-31T21:34
2026-07-31T21:34
группировка войск "днепр"
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
видео
беспилотные войска
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1f/1158131434_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77049834f2483e888efccf9fddd4f11c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Боевой расчет "Орлан-10" ивановских десантников группировки войск "Днепр" ликвидировал технику ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Удар был нанесен с применением 152-миллиметрового корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь". Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное попадание, что подтверждают кадры объективного контроля.В Минобороны РФ подчеркнули, расчеты БПЛА "Орлан-10" 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.Ранее сообщалось, что армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской областиУдары по Украине: что уничтожено в ночь на пятницуНовые удары по Украине - что поражено
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1f/1158131434_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b949eed0483f93cdac8aeed5bf305c9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, видео, беспилотные войска
Расчет "Орлан-10" уничтожил вражескую технику в Запорожской области
Боевой расчет "Орлан-10" ликвидировал замаскированную в лесопосадке технику ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Боевой расчет "Орлан-10" ивановских десантников группировки войск "Днепр" ликвидировал технику ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения боевого дежурства операторы БПЛА 22-го отдельного батальона беспилотных систем ивановского соединения ВДВ обнаружили замаскированную в лесопосадке технику ВСУ. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где приняли решение нанести огневое поражение", – говорится в сообщении.
Удар был нанесен с применением 152-миллиметрового корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь". Расчет БПЛА "Орлан-10" зафиксировал точное попадание, что подтверждают кадры объективного контроля.
В Минобороны РФ подчеркнули, расчеты БПЛА "Орлан-10" 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
Ранее сообщалось, что армия России продвигается вперед
в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: