https://crimea.ria.ru/20260731/rabotnik-fermy-pogib-pri-udare-dronov-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1158152820.html

Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области

Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области

Работник фермерского хозяйства погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Токмакском округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T17:34

2026-07-31T17:34

2026-07-31T17:34

атаки всу

запорожская область

евгений балицкий

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Работник фермерского хозяйства погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Токмакском округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают оперативные службы. Специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, его обезвреживают саперные группы.В пятницу боевики ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением Краснодар – Донецк на территории ДНР. Пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятияРебенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный домВ Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, запорожская область, евгений балицкий, новости сво, происшествия