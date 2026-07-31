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Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области
Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области
Работник фермерского хозяйства погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Токмакском округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T17:34
2026-07-31T17:34
атаки всу
запорожская область
евгений балицкий
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Работник фермерского хозяйства погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Токмакском округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают оперативные службы. Специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, его обезвреживают саперные группы.В пятницу боевики ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением Краснодар – Донецк на территории ДНР. Пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет на ЛНР: пострадали люди и атакованы предприятияРебенок ранен в Ростовской области при падении обломков дрона на частный домВ Ростовской области дрон ВСУ ударил по многоэтажке – идет эвакуация
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атаки всу, запорожская область, евгений балицкий, новости сво, происшествия
Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области при атаке дронов ВСУ погиб работник фермерского хозяйства

17:34 31.07.2026
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийРаботник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области
Работник фермы погиб при ударе дронов ВСУ в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Работник фермерского хозяйства погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Токмакском округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В районе села Кирово Токмакского муниципального округа ударные БПЛА противника атаковали территорию фермерского хозяйства, погиб мужчина 2000 года рождения", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
На месте работают оперативные службы. Специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, его обезвреживают саперные группы.
В пятницу боевики ВСУ атаковали пассажирский автобус сообщением Краснодар – Донецк на территории ДНР. Пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
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Атаки ВСУЗапорожская областьЕвгений БалицкийНовости СВОПроисшествия
 
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