https://crimea.ria.ru/20260731/pyat-chelovek-raneny-i-pylaet-predpriyatie-tek-drony-udarili-po-volgogradu-1158127032.html

Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду

Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду

Пять человек ранены в Волгоградской области при массированном ударе украинских беспилотников по региону в ночь на пятницу. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T06:34

2026-07-31T06:34

2026-07-31T06:34

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

атаки всу

пожар

происшествия

новости

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1f/1158126915_0:39:985:593_1920x0_80_0_0_d838026292aaa834dbdc16f9cd210e83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пять человек ранены в Волгоградской области при массированном ударе украинских беспилотников по региону в ночь на пятницу. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По его данным, поврежден многоквартирный дом в Волгограде и частное домовладение в Красноармейском районе. В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

волгоградская область

волгоград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, атаки всу, пожар, происшествия, новости, новости сво