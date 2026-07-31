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Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду
Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду
Пять человек ранены в Волгоградской области при массированном ударе украинских беспилотников по региону в ночь на пятницу. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T06:34
2026-07-31T06:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пять человек ранены в Волгоградской области при массированном ударе украинских беспилотников по региону в ночь на пятницу. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По его данным, поврежден многоквартирный дом в Волгограде и частное домовладение в Красноармейском районе. В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, атаки всу, пожар, происшествия, новости, новости сво
Пять человек ранены и пылает предприятие ТЭК: дроны ударили по Волгограду

В Волгограде при атаке повреждены дома и объект топливной энергетики - ранены 5 человек

06:34 31.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Чердинцев / Перейти в фотобанкМашины МЧС и скорой помощи
Машины МЧС и скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Александр Чердинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пять человек ранены в Волгоградской области при массированном ударе украинских беспилотников по региону в ночь на пятницу. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По его данным, поврежден многоквартирный дом в Волгограде и частное домовладение в Красноармейском районе.
В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе.
"Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", сообщил он в МАКС.
На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается.
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Волгоградская областьВолгоградАндрей БочаровАтаки ВСУПожарПроисшествияНовостиНовости СВО
 
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