https://crimea.ria.ru/20260731/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-ivana-edeshko-1158143865.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Едешко

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Едешко - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Едешко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного советского баскетболиста, олимпийского чемпиона Ивана Едешко, ушедшего из... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T13:52

2026-07-31T13:52

2026-07-31T13:52

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баскетбол

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного советского баскетболиста, олимпийского чемпиона Ивана Едешко, ушедшего из жизни накануне. Об этом сообщается на сайте Кремля.Путин отметил, что Едешко щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вел большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров.О смерти легендарного спортсмена стало известно 30 июля. Ему был 81 год.Иван Едешко родился в 1945 году в Белоруссии. В 1970 году окончил спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств Белорусского государственного университета физической культуры. Играл за баскетбольные клубы "Спартак" (Минск), РТИ (Минск), ЦСКА (Москва), СКА (Киев).Едешко – автор легендарного "золотого" паса на Александра Белова в финальном матче Олимпиады 1972 года в Мюнхене между сборными СССР и США. Тогда в сложной и напряженной концовке матча баскетболисты советской сборной три раза вводили мяч в игру из-за остановок и проблем с отсчетом времени и в конце концов вырвали победу у американцев с минимальным разрывом: 51:50. По мотивам тех событий был снят фильм "Движение вверх", вышедший на экраны в 2017 году и ставший одним из самых кассовых за всю историю российского кинематографа. Роль Ивана Едешко сыграл Кузьма Сапрыкин.Едешко также тренировал сборную СССР по баскетболу, с которой выиграл золото на чемпионате мира 1982 года и серебро на чемпионате Европы 1987 года.Главный тренер юниорской сборной России в 1998-1999 годах. В 1999-2001 годах — главный тренер молодежной сборной России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, россия, спорт, баскетбол, владимир путин (политик)