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Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации
Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации
Российские железные дороги совместно с фондом "Защитники Отечества" реализует проект, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T15:20
2026-07-31T15:20
2026-07-31T15:20
российские железные дороги (ржд)
владимир путин (политик)
помощь бойцам сво
железная дорога
фонд "защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские железные дороги совместно с фондом "Защитники Отечества" реализует проект, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, хорошо работает железнодорожная медицина. В частности, более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми РЖД."Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу", – сказал президент России. В ответ Белозеров пообещал расширять сотрудничество с фондом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцевСтатус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российские железные дороги (ржд), владимир путин (политик), помощь бойцам сво, железная дорога, фонд "защитники отечества", новости
Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации
Российские железные дороги реализуют проект по поддержке бойцов СВО