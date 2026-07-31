Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260731/putin-poruchil-rzhd-prodolzhat-okazanie-podderzhki-boytsam-spetsoperatsii-1158146129.html
Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации
Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации
Российские железные дороги совместно с фондом "Защитники Отечества" реализует проект, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T15:20
2026-07-31T15:20
российские железные дороги (ржд)
владимир путин (политик)
помощь бойцам сво
железная дорога
фонд "защитники отечества"
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/98348/66/983486667_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_220c8f1893e747e0f149b066a7c84901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские железные дороги совместно с фондом "Защитники Отечества" реализует проект, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, хорошо работает железнодорожная медицина. В частности, более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми РЖД."Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу", – сказал президент России. В ответ Белозеров пообещал расширять сотрудничество с фондом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцевСтатус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/98348/66/983486667_166:0:2817:1988_1920x0_80_0_0_2d17132eabc8d33ffc8d12fe9bba13d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российские железные дороги (ржд), владимир путин (политик), помощь бойцам сво, железная дорога, фонд "защитники отечества", новости
Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации

Российские железные дороги реализуют проект по поддержке бойцов СВО

15:20 31.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВагон РЖД
Вагон РЖД - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские железные дороги совместно с фондом "Защитники Отечества" реализует проект, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас есть проект "Своих не бросаем!". Мы работаем вместе с фондом "Защитники Отечества". У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов. Почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями", – рассказал Белозеров.
По его словам, хорошо работает железнодорожная медицина. В частности, более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми РЖД.
"Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу", – сказал президент России. В ответ Белозеров пообещал расширять сотрудничество с фондом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО
180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России
 
Российские железные дороги (РЖД)Владимир Путин (политик)Помощь бойцам СВОЖелезная дорогаФонд "Защитники Отечества"Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в купальный сезон
16:13В Керчи почти 5 тысяч абонентов останутся без газа
16:07На месте Испании через 50 лет будет евровариант Марокко – сенатор РФ
15:55Второй этап благоустройства туркода города Саки: что уже сделано
15:40Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУ
15:31В Алуште дебошир разбил кувалдой шесть банкоматов
15:20Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации
15:05Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории
14:50В Севастополе у торговца изъяли сигареты на 9 миллионов рублей
14:37РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минут
14:29Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов
14:11ВСУ атаковали автобус Краснодар-Донецк - 8 человек ранены
14:00В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели двух пешеходов
13:52Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Едешко
13:41Бензин в Севастополе 31 июля можно свободно купить на 16 АЗС
13:38Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
13:30Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе
13:11ВСУ потеряли еще 10 тысяч боевиков - что происходит в зоне СВО
13:07Крымский мост после приостановки движения – сколько ждать проезда сейчас
12:59В России предложили сохранять прожиточный минимум должников
Лента новостейМолния