https://crimea.ria.ru/20260731/putin-poruchil-rzhd-prodolzhat-okazanie-podderzhki-boytsam-spetsoperatsii-1158146129.html

Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации

Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Путин поручил РЖД продолжать оказание поддержки бойцам спецоперации

Российские железные дороги совместно с фондом "Защитники Отечества" реализует проект, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T15:20

2026-07-31T15:20

2026-07-31T15:20

российские железные дороги (ржд)

владимир путин (политик)

помощь бойцам сво

железная дорога

фонд "защитники отечества"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Российские железные дороги совместно с фондом "Защитники Отечества" реализует проект, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, хорошо работает железнодорожная медицина. В частности, более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми РЖД."Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу", – сказал президент России. В ответ Белозеров пообещал расширять сотрудничество с фондом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцевСтатус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), владимир путин (политик), помощь бойцам сво, железная дорога, фонд "защитники отечества", новости