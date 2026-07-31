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Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории
Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории
Житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T15:05
2026-07-31T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии-поселения. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризмуЖитель Москвы задержан за финансирование ВСУКрымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, экстремизм, евпатория
Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории

Прокуратура: житель Евпатории ответил за призывы к экстремизму

15:05 31.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В 2023 году подсудимый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности", - сказано в сообщении ведомства.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии-поселения. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
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