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Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории
Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории
Житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T15:05
2026-07-31T15:05
2026-07-31T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии-поселения. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризмуЖитель Москвы задержан за финансирование ВСУКрымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Призывал к экстремизму: суд отравил в колонию жителя Евпатории
Прокуратура: житель Евпатории ответил за призывы к экстремизму