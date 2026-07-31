https://crimea.ria.ru/20260731/prevoskhodnyy-start-avgusta-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1158152332.html
Превосходный старт августа: погода на выходные в Крыму
Превосходный старт августа: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Превосходный старт августа: погода на выходные в Крыму
Погода в предстоящие выходные в Крыму будут превосходной, пообещал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T19:38
2026-07-31T19:38
2026-07-31T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Погода в предстоящие выходные в Крыму будут превосходной, пообещал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Исключительно ясная погода, синее небо, много солнца, ни намека на облачность или осадки", - рассказал он.К субботе, по информации специалиста, температурный фон начнет стремительно повышаться. Если в субботу в сумерках +15…+18, днем +28…+31, то в воскресенье еще на градус-другой теплее, обратил внимание метеоролог.При этом, добавил он, будет дуть освежающий приятный северо-восточный ветер, 3-8 метров в секунду, но иногда легкие порывы будут достигать 10-11 метров в секунду."Лучше погоды, наверное, не придумаешь. И это - как раз венец текущего лета. Хотя, отмечу, что июль по температурному режиму оказался очень умеренный, даже на пол градуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим показателям", - обозначил эксперт.В завершении Евгений Тишковец пообещал, что август исправит температурный недочет и не только компенсирует недостаток тепла, но даже с лихвой его перекроет по всем показателям и количеству солнечных дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260731/avgust-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-posledniy-mesyats-leta-1158112840.html
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погода в крыму, крым, новости крыма, центр погоды "фобос", евгений тишковец
Превосходный старт августа: погода на выходные в Крыму
Крымчан ждут исключительно прекрасные погодные условия в первые выходные августа – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым.
Погода в предстоящие выходные в Крыму будут превосходной, пообещал в эфире радио "Спутник в Крыму"
ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Исключительно ясная погода, синее небо, много солнца, ни намека на облачность или осадки", - рассказал он.
К субботе, по информации специалиста, температурный фон начнет стремительно повышаться. Если в субботу в сумерках +15…+18, днем +28…+31, то в воскресенье еще на градус-другой теплее, обратил внимание метеоролог.
"Под утро не прохладнее +16…+19 в Симферополе, по Крыму +15…+20. Ну и днем уже можно рассчитывать на рост температуры +30…+33 в столице республики, и по региону +29…+34", - сообщил Тишковец.
При этом, добавил он, будет дуть освежающий приятный северо-восточный ветер, 3-8 метров в секунду, но иногда легкие порывы будут достигать 10-11 метров в секунду.
"Лучше погоды, наверное, не придумаешь. И это - как раз венец текущего лета. Хотя, отмечу, что июль по температурному режиму оказался очень умеренный, даже на пол градуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим показателям", - обозначил эксперт.
В завершении Евгений Тишковец пообещал, что август исправит температурный недочет и не только компенсирует недостаток тепла, но даже с лихвой его перекроет по всем показателям и количеству солнечных дней.
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