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Погода в Крыму в последний день июля
Погода в Крыму в последний день июля - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Погода в Крыму в последний день июля
В пятницу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T00:01
2026-07-31T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В пятницу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+30 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в последний день июля
Погода в Крыму в последний день июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В пятницу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +22, днем +26…+31 градус, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+30 градусов.
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