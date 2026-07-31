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Погода в Крыму в последний день июля - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Погода в Крыму в последний день июля
Погода в Крыму в последний день июля - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Погода в Крыму в последний день июля
В пятницу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В пятницу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+30 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в последний день июля

Погода в Крыму в последний день июля

00:01 31.07.2026
 
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Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В пятницу Азорский антициклон обеспечит в Крыму сухую комфортную погоду. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +22, днем +26…+31 градус, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 ночью, а днем поднимутся до +26...+30 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в последний день июля
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
23:42Крымский мост открыли для движения
23:40В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:50Крымский мост закрыли для движения
22:33Заявление Аксенова о ЧС и Дуров* в перечне экстремистов: главное за день
22:21Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений
22:04Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
21:56Шести районам Крыма передут земельные участки
21:37В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков
21:22В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда
21:02World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов
20:48Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково
20:35На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой
20:2259 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:02Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма
19:55Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования
19:39Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене
19:22Профессор Саркизов-Серазини: феодосиец, медик, физкультурник, меценат
19:10В Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета
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