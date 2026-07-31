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Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта

Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта

Высшая военная элита Украины не заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку с наступлением мира она потеряет источник обогащения. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T06:03

2026-07-31T06:03

2026-07-31T06:03

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вадим колесниченко

всу (вооруженные силы украины)

коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Высшая военная элита Украины не заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку с наступлением мира она потеряет источник обогащения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Как отметил Колесниченко, значительное число как политических, так и военных руководителей Украины живет сегодня благодаря конфликту, обогащаясь на госконтрактах, взятках, продаже оружия, откупах от мобилизации. Это подталкивает киевский режим к продолжению боевых действий.Кроме того, с завершением конфликта перед украинскими военными встанет вопрос ответственности за совершенные ими преступления, добавил политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – прогноз экспертаЗеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осениЛавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, мнения, вадим колесниченко, всу (вооруженные силы украины), коррупция