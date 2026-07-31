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Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта
Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта
Высшая военная элита Украины не заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку с наступлением мира она потеряет источник обогащения. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T06:03
2026-07-31T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Высшая военная элита Украины не заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку с наступлением мира она потеряет источник обогащения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Как отметил Колесниченко, значительное число как политических, так и военных руководителей Украины живет сегодня благодаря конфликту, обогащаясь на госконтрактах, взятках, продаже оружия, откупах от мобилизации. Это подталкивает киевский режим к продолжению боевых действий.Кроме того, с завершением конфликта перед украинскими военными встанет вопрос ответственности за совершенные ими преступления, добавил политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – прогноз экспертаЗеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осениЛавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
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РИА Новости Крым
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96
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украина, новости сво, мнения, вадим колесниченко, всу (вооруженные силы украины), коррупция
Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликта

Украинская военная верхушка жаждет продолжения конфликта ради обогащения – политолог

06:03 31.07.2026
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Высшая военная элита Украины не заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку с наступлением мира она потеряет источник обогащения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Все украинские генералы буквально за первые два года конфликта годы стали долларовыми миллионерами, им очень выгодно зарабатывать на войне. Будет мир – у них останется чистая зарплата. Украинская власть, особенно военная элита, категорически против мира", – сказал эксперт.

Как отметил Колесниченко, значительное число как политических, так и военных руководителей Украины живет сегодня благодаря конфликту, обогащаясь на госконтрактах, взятках, продаже оружия, откупах от мобилизации. Это подталкивает киевский режим к продолжению боевых действий.
Кроме того, с завершением конфликта перед украинскими военными встанет вопрос ответственности за совершенные ими преступления, добавил политолог.
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