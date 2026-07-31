https://crimea.ria.ru/20260731/osuzhdennomu-za-gosizmenu-krymchaninu-uzhestochili-prigovor-1158140965.html
Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор
Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор
На один год дольше предстоит провести в колонии строгого режима осужденному за госизмену крымчанину, попытавшемуся оспорить приговор суда. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:58
2026-07-31T12:58
2026-07-31T12:58
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
госизмена
приговор
крым
сбу (служба безопасности украины)
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1f/1158141093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_310bff7174359ad0e21531077b9413e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На один год дольше предстоит провести в колонии строгого режима осужденному за госизмену крымчанину, попытавшемуся оспорить приговор суда. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Ранее жителя Симферопольского района задержали сотрудники крымского УФСБ России. Мужчина 1981 года рождения через мессенджер был привлечен к сотрудничеству Службой безопасности Украины. По указанию куратора он намеревался извлечь схрон с компонентами для сборки взрывного устройства с взврывчаиткой свыше 1 кг. СВУ в дальнейшем должно было использоваться в террористической деятельности. В феврале 2026 года Верховный суд Крыма признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260731/zhitelnitsu-bakhchisarayskogo-rayona-prigovorili-k-15-godam-za-gosizmenu-1158138562.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1f/1158141093_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_74f247350a087d55587c04c7a745afbf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, госизмена, приговор, крым, сбу (служба безопасности украины), новости крыма
Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор
В Крыму осужденному за госизмену усилили приговор после подачи апелляции