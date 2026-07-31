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Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор
Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор
На один год дольше предстоит провести в колонии строгого режима осужденному за госизмену крымчанину, попытавшемуся оспорить приговор суда. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:58
2026-07-31T12:58
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На один год дольше предстоит провести в колонии строгого режима осужденному за госизмену крымчанину, попытавшемуся оспорить приговор суда. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. Ранее жителя Симферопольского района задержали сотрудники крымского УФСБ России. Мужчина 1981 года рождения через мессенджер был привлечен к сотрудничеству Службой безопасности Украины. По указанию куратора он намеревался извлечь схрон с компонентами для сборки взрывного устройства с взврывчаиткой свыше 1 кг. СВУ в дальнейшем должно было использоваться в террористической деятельности. В феврале 2026 года Верховный суд Крыма признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, госизмена, приговор, крым, сбу (служба безопасности украины), новости крыма
Осужденному за госизмену крымчанину ужесточили приговор

В Крыму осужденному за госизмену усилили приговор после подачи апелляции

12:58 31.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На один год дольше предстоит провести в колонии строгого режима осужденному за госизмену крымчанину, попытавшемуся оспорить приговор суда. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Третий апелляционный суд общей юрисдикции усилил наказание Верховного суда Республики Крым после подачи апелляционного обжалования приговора подсудимым, признанным виновным в государственной измене и покушении на незаконный оборот взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Ранее жителя Симферопольского района задержали сотрудники крымского УФСБ России. Мужчина 1981 года рождения через мессенджер был привлечен к сотрудничеству Службой безопасности Украины. По указанию куратора он намеревался извлечь схрон с компонентами для сборки взрывного устройства с взврывчаиткой свыше 1 кг. СВУ в дальнейшем должно было использоваться в террористической деятельности.
В феврале 2026 года Верховный суд Крыма признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
С учетом решения апелляционной инстанции наказание усилено до 21 года.
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