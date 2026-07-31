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Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ
Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ
Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T12:42
2026-07-31T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 1:23. Над городом сбивали вражеские дроны. В этот период над городом уничтожили два БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Опасность отменили в 2:55.По информации губернатора, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, а также одна машина, уточнил Развожаев.Он отметил, что минувшей ночью силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили над городом 10 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ

В Севастополе один человек погиб при атаке начиненного шариками и взрывчаткой дрона ВСУ

12:42 31.07.2026 (обновлено: 12:50 31.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГолуби
Голуби - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 1:23. Над городом сбивали вражеские дроны. В этот период над городом уничтожили два БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Опасность отменили в 2:55.

"В результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент удара он находился на улице", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.

По информации губернатора, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.
© Михаил Развожаев в МАКССевастополь атаковали дроны, начиненные взрывчаткой и металлическими шариками
Севастополь атаковали дроны, начиненные взрывчаткой и металлическими шариками
© Михаил Развожаев в МАКС
Севастополь атаковали дроны, начиненные взрывчаткой и металлическими шариками
В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, а также одна машина, уточнил Развожаев.
Он отметил, что минувшей ночью силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили над городом 10 БПЛА.
© Михаил Развожаев в МАКССевастополь атаковали дроны, начиненные взрывчаткой и металлическими шариками
Севастополь атаковали дроны, начиненные взрывчаткой и металлическими шариками
© Михаил Развожаев в МАКС
Севастополь атаковали дроны, начиненные взрывчаткой и металлическими шариками
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