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Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ

Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ

Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T12:42

2026-07-31T12:42

2026-07-31T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 1:23. Над городом сбивали вражеские дроны. В этот период над городом уничтожили два БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Опасность отменили в 2:55.По информации губернатора, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, а также одна машина, уточнил Развожаев.Он отметил, что минувшей ночью силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили над городом 10 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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