https://crimea.ria.ru/20260731/oblavy-na-ukrainskie-ttsk-vozbuzhdeno-17-ugolovnykh-del-1158153751.html

Облавы на украинские ТЦК: возбуждено 17 уголовных дел

Облавы на украинские ТЦК: возбуждено 17 уголовных дел - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Облавы на украинские ТЦК: возбуждено 17 уголовных дел

В рамках масштабной спецоперации государственного бюро расследований (ГБР) Украины в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов на Украине)... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T18:00

2026-07-31T18:00

2026-07-31T18:00

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

украина

новости

коррупция

государственное бюро расследований украины (гбр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В рамках масштабной спецоперации государственного бюро расследований (ГБР) Украины в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов на Украине) возбуждено 17 уголовных дел, два человека задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Накануне ГБР заявило о проведении спецоперации "Чистый призыв" по проверке военкоматов на предмет совершения военкомами злоупотреблений, в том числе коррупции и применения насилия в отношении мобилизованных. Обыски планируется провести более чем в 100 отделениях ТЦК в различных регионах Украины.По данным ведомства, следственные действия охватили Киев и ряд областей Украины. Подозрения получили должностные лица ТЦК Киева, Киевской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областей, а также работник полиции.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отмечал, что высшая военная элита Украины не заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку с наступлением мира она потеряет источник обогащения в виде взяток, откатов и "распилов" западной помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военныхУкраина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦККоммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны

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тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина, новости, коррупция, государственное бюро расследований украины (гбр)