Облавы на украинские ТЦК: возбуждено 17 уголовных дел
На Украине возбудили 17 уголовных дел из-за коррупции и насилия в военкоматах
© © Фото : Одесский горсоветСотрудник ТЦК. Архивное фото
© © Фото : Одесский горсовет
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В рамках масштабной спецоперации государственного бюро расследований (ГБР) Украины в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов на Украине) возбуждено 17 уголовных дел, два человека задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне ГБР заявило о проведении спецоперации "Чистый призыв" по проверке военкоматов на предмет совершения военкомами злоупотреблений, в том числе коррупции и применения насилия в отношении мобилизованных. Обыски планируется провести более чем в 100 отделениях ТЦК в различных регионах Украины.
"В пределах 17 уголовных производств работники ГБР провели 61 обыск и сообщили о подозрении 15 фигурантам. Два человека задержаны", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, следственные действия охватили Киев и ряд областей Украины. Подозрения получили должностные лица ТЦК Киева, Киевской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областей, а также работник полиции.
"При обысках изъяты деньги, мобильные телефоны, военно-учетные документы, Материалы из информационных систем и другие доказательства, которые могут подтверждать причастность должностных лиц и посредников к противоправной деятельности", – добавили в ГБР.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отмечал, что высшая военная элита Украины не заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку с наступлением мира она потеряет источник обогащения в виде взяток, откатов и "распилов" западной помощи.
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