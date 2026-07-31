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Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу

Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу

В ночь на 31 июля в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников, над Крымом также работала ПВО, опасность сохраняется и к утру. На Крымском... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T06:26

2026-07-31T06:26

2026-07-31T07:05

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 31 июля в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников, над Крымом также работала ПВО, опасность сохраняется и к утру. На Крымском мосту дважды приостанавливали движение. К утру пятницы с обеих сторон Керченского пролива скопились пробки перед пунктами досмотра.Транспорт на Крымском мосту в течение ночи останавливали дважды. В первый раз движение перекрывалось на два часа. Повторно - с 3:45 до 4:23. К шести утра у пунктов досмотра со стороны Тамани скопились очереди.О работе систем противовоздушной обороны над Крымом в республиканском главке МЧС России* предупредили в 1:32. Угроза в регионе сохраняется и сейчас."Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 1:23. Над городом сбивали вражеские дроны."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны", - писал губернатор Михаил Развожаев.Опасность отменили в 2:55. К утру паром на линии Артиллерийская бухта - Северная не перевозит пассажиров. Троллейбусы работают на всех маршрутах, но движение осуществляется с увеличенным интервалом. Автобусы работают по расписанию рабочего дня.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, транспорт, логистика