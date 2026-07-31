https://crimea.ria.ru/20260731/novosti-kryma-i-sevastopolya--chto-sluchilos-v-noch-na-pyatnitsu-1158126720.html
Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу
Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу
В ночь на 31 июля в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников, над Крымом также работала ПВО, опасность сохраняется и к утру. На Крымском... РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T06:26
2026-07-31T06:26
2026-07-31T07:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 31 июля в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников, над Крымом также работала ПВО, опасность сохраняется и к утру. На Крымском мосту дважды приостанавливали движение. К утру пятницы с обеих сторон Керченского пролива скопились пробки перед пунктами досмотра.Транспорт на Крымском мосту в течение ночи останавливали дважды. В первый раз движение перекрывалось на два часа. Повторно - с 3:45 до 4:23. К шести утра у пунктов досмотра со стороны Тамани скопились очереди.О работе систем противовоздушной обороны над Крымом в республиканском главке МЧС России* предупредили в 1:32. Угроза в регионе сохраняется и сейчас."Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 1:23. Над городом сбивали вражеские дроны."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны", - писал губернатор Михаил Развожаев.Опасность отменили в 2:55. К утру паром на линии Артиллерийская бухта - Северная не перевозит пассажиров. Троллейбусы работают на всех маршрутах, но движение осуществляется с увеличенным интервалом. Автобусы работают по расписанию рабочего дня.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, транспорт, логистика
Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу
Новости Крыма и Севастополя – что случилось в ночь на пятницу
06:26 31.07.2026 (обновлено: 07:05 31.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 31 июля в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников, над Крымом также работала ПВО, опасность сохраняется и к утру. На Крымском мосту дважды приостанавливали движение. К утру пятницы с обеих сторон Керченского пролива скопились пробки перед пунктами досмотра.
Транспорт на Крымском мосту в течение ночи останавливали дважды. В первый раз движение перекрывалось на два часа. Повторно - с 3:45 до 4:23. К шести утра у пунктов досмотра со стороны Тамани скопились очереди.
"очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
О работе систем противовоздушной обороны над Крымом в республиканском главке МЧС России* предупредили в 1:32. Угроза в регионе сохраняется и сейчас.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.
В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 1:23. Над городом сбивали вражеские дроны.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны", - писал губернатор Михаил Развожаев.
Опасность отменили в 2:55.
К утру паром на линии Артиллерийская бухта - Северная не перевозит пассажиров. Троллейбусы работают на всех маршрутах, но движение осуществляется с увеличенным интервалом. Автобусы работают по расписанию рабочего дня.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.