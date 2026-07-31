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Новое в СБП: пополнить свой счет можно через банкомат другого банка

Новое в СБП: пополнить свой счет можно через банкомат другого банка - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Новое в СБП: пополнить свой счет можно через банкомат другого банка

В Системе быстрых платежей (СБП) появляются новые сервисы. Об этом сообщили в Банке России. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T11:34

2026-07-31T11:34

2026-07-31T11:34

россия

система быстрых платежей (сбп)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Системе быстрых платежей (СБП) появляются новые сервисы. Об этом сообщили в Банке России.Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно, добавили в ЦБ.Кроме того, через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, совершать другие платежи в пользу государства (С2G-платежи). Банки будут обязаны бесплатно предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст России.Ранее сообщалось, что кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны публиковать информацию о стоимости услуг по денежным переводам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официальной правовой информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вводят новое правило для переводов по СБППереводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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