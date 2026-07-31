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Новое в СБП: пополнить свой счет можно через банкомат другого банка
Новое в СБП: пополнить свой счет можно через банкомат другого банка - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Новое в СБП: пополнить свой счет можно через банкомат другого банка
В Системе быстрых платежей (СБП) появляются новые сервисы. Об этом сообщили в Банке России. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T11:34
2026-07-31T11:34
2026-07-31T11:34
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система быстрых платежей (сбп)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Системе быстрых платежей (СБП) появляются новые сервисы. Об этом сообщили в Банке России.Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно, добавили в ЦБ.Кроме того, через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, совершать другие платежи в пользу государства (С2G-платежи). Банки будут обязаны бесплатно предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст России.Ранее сообщалось, что кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны публиковать информацию о стоимости услуг по денежным переводам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официальной правовой информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вводят новое правило для переводов по СБППереводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, система быстрых платежей (сбп), банк, банк россии, центробанк рф, финансы, деньги, новости
Новое в СБП: пополнить свой счет можно через банкомат другого банка
В Системе быстрых платежей можно будет пополнить свой счет через банкомат другого банка
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Системе быстрых платежей (СБП) появляются новые сервисы. Об этом сообщили в Банке России.
"В СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in)", – говорится в сообщении.
Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно, добавили в ЦБ.
Кроме того, через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, совершать другие платежи в пользу государства (С2G-платежи).
Банки будут обязаны бесплатно предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст России.
"У крупнейших кредитных организаций такая обязанность возникнет с 1 апреля 2027 года, у банков с универсальной лицензией – с 1 октября 2027 года. Но некоторые банки оказывают такую услугу уже сейчас по собственному желанию", – рассказали в Центробанке.
Ранее сообщалось, что кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны публиковать
информацию о стоимости услуг по денежным переводам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте
официальной правовой информации.
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