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Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа
Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа - РИА Новости Крым, 31.07.2026
Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа
С 1 августа в России повысится размер накопительных и страховых пенсий. Подробности – в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T21:02
2026-07-31T21:02
пенсия
отделение социального фонда россии по республике крым
вячеслав володин
соцзащита
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. С 1 августа в России повысится размер накопительных и страховых пенсий. Подробности – в материале РИА Новости Крым.Пенсии по старости и инвалидностиПолучателям пенсий по старости и инвалидности, которые продолжали официально работать в 2025 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы, проведен беззаявительный перерасчет, рассказали в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на его лицевой счет поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя.Корректировка зависит от заработной платы пенсионера за 2025 год - чем выше она была, тем больше будет пенсия. Узнать, насколько повысится пенсия, можно самостоятельно с помощью выписки из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале "Госуслуги". Необходимо умножить стоимость одного пенсионного коэффициента на их количество. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.В Крыму увеличенные страховые пенсии получат более 100 тысяч работающих пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля. Таким образом, размер максимальной прибавки к пенсии, которую сможет получить крымчанин, составит 470,28 рубля.Перерасчет пенсий плановый, осуществляется он автоматически, пенсионерам никуда обращаться не нужно, подчеркнули в крымском отделении СФР. Увеличенная пенсия придет в те же даты, что и выплачивалась ранее.Накопительные пенсииТакже с 1 августа в беззаявительном порядке произойдет корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Накопительные пенсии будут увеличены на 17,3% против 10,98% в 2025 году (прибавка составит около 276 рублей), а срочные пенсионные выплаты для участников программы софинансирования и тех, кто использовал маткапитал для формирования накопительной пенсии, - на 19,32% против 11,32% в прошлом году (плюс около около 580 рублей).По информации Володина, изменения коснутся свыше 160 тысяч российских граждан.Пройдет перерасчет пенсий и для граждан, отметивших 80-летие, а также для тех, кому впервые установили I группу инвалидности. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии. Также им дополнительно назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.Вырастет пенсия и у тех, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи - несовершеннолетний ребенок, студент-очник до 23 лет или ребенок с инвалидностью. Документы для этого подавать не нужно, пенсию пересчитают в беззаявительном порядке.Прибавку к пенсии не получат неработающие пенсионеры (кроме тех, кому исполнилось 80 лет) и те, кто работает неофициально. Что касается самозанятых граждан, стаж учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы в Социальный фонд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, вячеслав володин, соцзащита, новости
Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа

Как в августе пересчитают накопительные и страховые пенсии

21:02 31.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота Пенсионного фонда
Работа Пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. С 1 августа в России повысится размер накопительных и страховых пенсий. Подробности – в материале РИА Новости Крым.

Пенсии по старости и инвалидности

Получателям пенсий по старости и инвалидности, которые продолжали официально работать в 2025 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы, проведен беззаявительный перерасчет, рассказали в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на его лицевой счет поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя.
Корректировка зависит от заработной платы пенсионера за 2025 год - чем выше она была, тем больше будет пенсия. Узнать, насколько повысится пенсия, можно самостоятельно с помощью выписки из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале "Госуслуги". Необходимо умножить стоимость одного пенсионного коэффициента на их количество. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.
В Крыму увеличенные страховые пенсии получат более 100 тысяч работающих пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля. Таким образом, размер максимальной прибавки к пенсии, которую сможет получить крымчанин, составит 470,28 рубля.
Перерасчет пенсий плановый, осуществляется он автоматически, пенсионерам никуда обращаться не нужно, подчеркнули в крымском отделении СФР. Увеличенная пенсия придет в те же даты, что и выплачивалась ранее.

Накопительные пенсии

Также с 1 августа в беззаявительном порядке произойдет корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Накопительные пенсии будут увеличены на 17,3% против 10,98% в 2025 году (прибавка составит около 276 рублей), а срочные пенсионные выплаты для участников программы софинансирования и тех, кто использовал маткапитал для формирования накопительной пенсии, - на 19,32% против 11,32% в прошлом году (плюс около около 580 рублей).
По информации Володина, изменения коснутся свыше 160 тысяч российских граждан.
Пройдет перерасчет пенсий и для граждан, отметивших 80-летие, а также для тех, кому впервые установили I группу инвалидности. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии. Также им дополнительно назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.
Вырастет пенсия и у тех, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи - несовершеннолетний ребенок, студент-очник до 23 лет или ребенок с инвалидностью. Документы для этого подавать не нужно, пенсию пересчитают в беззаявительном порядке.
Прибавку к пенсии не получат неработающие пенсионеры (кроме тех, кому исполнилось 80 лет) и те, кто работает неофициально. Что касается самозанятых граждан, стаж учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы в Социальный фонд.
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ПенсияОтделение Социального фонда России по Республике КрымВячеслав ВолодинСоцзащитаНовости
 
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