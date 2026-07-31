https://crimea.ria.ru/20260731/nakopitelnye-i-strakhovye-kak-izmenyatsya-pensii-s-avgusta-1158151980.html

Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа

Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа - РИА Новости Крым, 31.07.2026

Накопительные и страховые: как изменятся пенсии с августа

С 1 августа в России повысится размер накопительных и страховых пенсий. Подробности – в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T21:02

2026-07-31T21:02

2026-07-31T21:02

пенсия

отделение социального фонда россии по республике крым

вячеслав володин

соцзащита

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123912292_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1797c8a0516e19d6d6a974624ba1ad23.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. С 1 августа в России повысится размер накопительных и страховых пенсий. Подробности – в материале РИА Новости Крым.Пенсии по старости и инвалидностиПолучателям пенсий по старости и инвалидности, которые продолжали официально работать в 2025 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы, проведен беззаявительный перерасчет, рассказали в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на его лицевой счет поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя.Корректировка зависит от заработной платы пенсионера за 2025 год - чем выше она была, тем больше будет пенсия. Узнать, насколько повысится пенсия, можно самостоятельно с помощью выписки из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале "Госуслуги". Необходимо умножить стоимость одного пенсионного коэффициента на их количество. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.В Крыму увеличенные страховые пенсии получат более 100 тысяч работающих пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля. Таким образом, размер максимальной прибавки к пенсии, которую сможет получить крымчанин, составит 470,28 рубля.Перерасчет пенсий плановый, осуществляется он автоматически, пенсионерам никуда обращаться не нужно, подчеркнули в крымском отделении СФР. Увеличенная пенсия придет в те же даты, что и выплачивалась ранее.Накопительные пенсииТакже с 1 августа в беззаявительном порядке произойдет корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Накопительные пенсии будут увеличены на 17,3% против 10,98% в 2025 году (прибавка составит около 276 рублей), а срочные пенсионные выплаты для участников программы софинансирования и тех, кто использовал маткапитал для формирования накопительной пенсии, - на 19,32% против 11,32% в прошлом году (плюс около около 580 рублей).По информации Володина, изменения коснутся свыше 160 тысяч российских граждан.Пройдет перерасчет пенсий и для граждан, отметивших 80-летие, а также для тех, кому впервые установили I группу инвалидности. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии. Также им дополнительно назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.Вырастет пенсия и у тех, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи - несовершеннолетний ребенок, студент-очник до 23 лет или ребенок с инвалидностью. Документы для этого подавать не нужно, пенсию пересчитают в беззаявительном порядке.Прибавку к пенсии не получат неработающие пенсионеры (кроме тех, кому исполнилось 80 лет) и те, кто работает неофициально. Что касается самозанятых граждан, стаж учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы в Социальный фонд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, вячеслав володин, соцзащита, новости