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На месте Испании через 50 лет будет евровариант Марокко – сенатор РФ

На месте Испании через 50 лет будет евровариант Марокко – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 31.07.2026

На месте Испании через 50 лет будет евровариант Марокко – сенатор РФ

Испания не способна сопротивляться захвату своей территории мигрантами, через 50 лет на ее месте будет евровариант Марокко и зоны Сахеля. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T16:07

2026-07-31T16:07

2026-07-31T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Испания не способна сопротивляться захвату своей территории мигрантами, через 50 лет на ее месте будет евровариант Марокко и зоны Сахеля. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Испания столкнулась с крупнейшим за последние годы наплывом нелегальных мигрантов. По оценкам местных властей, в четверг, 30 июля, до 49 тысяч беженцев из Марокко одновременно пытались попасть на территорию испанского анклава Сеута. Многие из них, порядка 40 тысяч человек, смогли проникнуть на испанскую территорию. Местные власти объявились чрезвычайное положение и обратились за помощью к Мадриду."Испанские власти решили растворить Испанию через импорт Северной Африки в Испанию, точнее – превратить ее в филиал Магреба. За эту возможность с ними усиленно "конкурирует" макроновская Франция, но испанцы впереди. Только что они легализовали сотни тысяч нелегальных мигрантов, преимущественно из этой зоны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По словам политика, сейчас в Испании наблюдается "обратная реконкиста", то есть возвращение далеких "потомков" ближневосточных и северо-африканских завоевателей, изгнанных христианами с Пиренейского полуострова в XVIII-XV веках.Утратившие способность к сопротивлению племена и народы гибли именно так - уступали свою территорию и религию пришельцам, добавил сенатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Госдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцамГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантовБудет очень "весело": к чему приведут протесты в США

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алексей пушков, новости, мнения, совет федерации, политика, испания, мигранты, миграционная политика