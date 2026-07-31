https://crimea.ria.ru/20260731/na-krymskom-mostu-vvodyat-novye-pravila-provoza-topliva-1158150719.html

На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива

На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива - РИА Новости Крым, 31.07.2026

На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива

Перевозить топливо по Крымскому мосту можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые правила вступят в силу с 4 РИА Новости Крым, 31.07.2026

2026-07-31T16:33

2026-07-31T16:33

2026-07-31T16:33

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Перевозить топливо по Крымскому мосту можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые правила вступят в силу с 4 августа. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Кроме этого, на них должна быть маркировка в виде надписей "ГСМ", "огнеопасно", "fuel", "gasoline", "petrol", а также знака "UN" или пиктограммы с изображением пламени на оранжевом фоне. Чтобы пройти ручной досмотр, объем одной канистры не должен превышать 40 литров."Канистры должны быть заполнены не более чем на 95% для компенсации теплового расширения топлива. Канистра должна быть герметично закрыта, не иметь следов потеков, а также вмятин, трещин и других внешних повреждений. По требованию сотрудника транспортной безопасности необходимо быть готовыми пронести канистры через интроскоп.Подчеркивается также, что одновременная перевозка бензина и газа запрещена за исключением туристических газовых баллонов объемом не более 5 литров и автомобилей с газобаллонным оборудованием. При перевозке только газа допускается объем до 100 литров.Провоз общего количества топлива, разрешенного к перевозке в канистрах, по-прежнему разрешен в размере 200 литров на одно транспортное средство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму экономить бензин в поездкахВ Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовПриведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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