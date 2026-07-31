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На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива - РИА Новости Крым, 31.07.2026
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На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива
На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива - РИА Новости Крым, 31.07.2026
На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива
Перевозить топливо по Крымскому мосту можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые правила вступят в силу с 4 РИА Новости Крым, 31.07.2026
2026-07-31T16:33
2026-07-31T16:33
топливо
дефицит топлива в крыму
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Перевозить топливо по Крымскому мосту можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые правила вступят в силу с 4 августа. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Кроме этого, на них должна быть маркировка в виде надписей "ГСМ", "огнеопасно", "fuel", "gasoline", "petrol", а также знака "UN" или пиктограммы с изображением пламени на оранжевом фоне. Чтобы пройти ручной досмотр, объем одной канистры не должен превышать 40 литров."Канистры должны быть заполнены не более чем на 95% для компенсации теплового расширения топлива. Канистра должна быть герметично закрыта, не иметь следов потеков, а также вмятин, трещин и других внешних повреждений. По требованию сотрудника транспортной безопасности необходимо быть готовыми пронести канистры через интроскоп.Подчеркивается также, что одновременная перевозка бензина и газа запрещена за исключением туристических газовых баллонов объемом не более 5 литров и автомобилей с газобаллонным оборудованием. При перевозке только газа допускается объем до 100 литров.Провоз общего количества топлива, разрешенного к перевозке в канистрах, по-прежнему разрешен в размере 200 литров на одно транспортное средство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму экономить бензин в поездкахВ Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовПриведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
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РИА Новости Крым
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96
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топливо, дефицит топлива в крыму, крымский мост, новости крыма, крым, транспорт
На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива

Перевозить топливо по Крымскому мосту можно только в специальных канистрах

16:33 31.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Перевозить топливо по Крымскому мосту можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Новые правила вступят в силу с 4 августа. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"Для перевозки топлива допускаются специальные сертифицированные канистры, предназначенные для перевозки и хранения горючих жидкостей. Канистры могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика", – сказано в сообщении.
Кроме этого, на них должна быть маркировка в виде надписей "ГСМ", "огнеопасно", "fuel", "gasoline", "petrol", а также знака "UN" или пиктограммы с изображением пламени на оранжевом фоне. Чтобы пройти ручной досмотр, объем одной канистры не должен превышать 40 литров.
"Канистры должны быть заполнены не более чем на 95% для компенсации теплового расширения топлива. Канистра должна быть герметично закрыта, не иметь следов потеков, а также вмятин, трещин и других внешних повреждений. По требованию сотрудника транспортной безопасности необходимо быть готовыми пронести канистры через интроскоп.
Подчеркивается также, что одновременная перевозка бензина и газа запрещена за исключением туристических газовых баллонов объемом не более 5 литров и автомобилей с газобаллонным оборудованием. При перевозке только газа допускается объем до 100 литров.
Провоз общего количества топлива, разрешенного к перевозке в канистрах, по-прежнему разрешен в размере 200 литров на одно транспортное средство.
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ТопливоДефицит топлива в КрымуКрымский мостНовости КрымаКрымТранспорт
 
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